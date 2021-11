Halo Infinite: il multiplayer presenterà anche le varianti delle armi, rumor

In Halo Infinite ogni stagione includerà contenuti nuovi ed extra, ma è emerso un rumor che prevede il ritorno delle varianti per le armi. HaloNoticiasMX e GreenKnight su Twitter hanno estratto dati su diverse varianti di armi per armi come Bulldog, Pulse Carbine e Mangler.

Le varianti delle armi sono essenzialmente versioni modificate dell’attuale elenco di armi. Ad esempio, il Convergence Bulldog ha un caricatore più grande mentre i suoi pallini hanno una diffusione più stretta mentre il BR75 Breacher ha un caricatore più piccolo rispetto al normale fucile da battaglia ma una velocità di fuoco più rapida. Poi c’è un Cindershot modificato i cui proiettili sembrano esplodere come bombe a grappolo.

Solo perché questi oggetti sono stati estratti da un data mining, non significa necessariamente che verranno aggiunti al gioco: potrebbero essere i resti di una build precedente. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre. Indossa la corazza del più grande eroe dell’umanità per vivere un’epica avventura ed esplorare l’Halo in tutta la sua estensione.

Caratteristiche

Esplora lo Zeta Halo: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Esplora le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati .

Sconfiggi gli Esiliati: In netta inferiorità numerica e male armato, Master Chief dovrà impedire che gli Esiliati riparino l'Halo e si impadroniscano della più grande minaccia della galassia.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Halo Infinite sarà disponibile dall’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

