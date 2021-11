Mass Effect: nascono i primi dubbi e critiche sulla serie TV

Non è ancora stata annunciata, eppure la serie TV basata sulla saga sci-fi di BioWare sembra aver già occupato un posto nei pensieri di qualcuno che, come prevedibile, sta già nutrendo dubbi sulla bontà della decisione di creare un prodotto televisivo basato sul franchise di Mass Effect.

Il principale dubbio, però, proviene da David Gaider, il quale lavorava a BioWare nelle vesti di scrittore capo per la saga di Dragon Age. Egli è stato lo scrittore principale di tutti e tre i giochi della saga RPG ma, dopo 17 anni di lavoro, ha deciso di lasciare la software house. Senza farsi troppi problemi, Gaider ha affermato che l’idea di una serie TV ispirata agli avvenimenti della prima trilogia di Mass Effect è decisamente “da brivido” (“cringe”).

Discutendone su Twitter, Gaider ha approfondito la questione trattando i recenti rapporti secondo cui Amazon Studios sta cercando di acquisire i diritti di Mass Effect. Gaider ha poi pubblicamente espresso le sue preoccupazioni in merito a questo potenziale progetto:

Gaider ha poi continuato come segue:

EDIT:

I'm seeing responses along the lines of "they could do some story within the DA/ME universe and not just the story of the games" — that IS what I meant by an adaptation in my last tweet above. In many ways, not simply adapting the story of the games would be wiser.

BUT

