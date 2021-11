Shin Megami Tensei V: nuovo aggiornamento annunciato

Atlus ha annunciato un nuovo aggiornamento per Shin Megami Tensei V che modifica alcuni aspetti del gioco. Recentemente il titolo ha superato le 143 mila unità. Trovate le note complete qui. Di seguito una panoramica della patch:

Modifiche

Aggiunge opzioni per regolare l’angolazione della telecamera durante l’esplorazione/luminosità dello schermo

Riduce il numero di espedienti per i salti successivi dopo la leyline in Demon King’s Castle: 3rd Stratum

Altre modifiche minori

Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale Nintendo:

In questo vasto RPG dovrai vestire i panni di una creatura potentissima, il Nahobino, per combattere contro o al fianco di centinaia di demoni in una terra profanata. Né umano né demone, il Nahobino e i suoi amici devono decidere cosa merita di essere salvato… e prepararsi a sacrificare tutto il resto.

Nei panni di un liceale, vi ritrovate in un mondo che si sta sgretolando, fra i resti di una Tokyo che non c’è più. Distrutto dalla guerra, l’Aldilà conosciuto come Da’at cela molti segreti fra le sue rovine ed è disseminato di pericoli. Per sopravvivere all’assalto dei demoni in queste terre desolate non potete fare altro che accettare l’aiuto di un misterioso personaggio, Aogami. Dalla vostra fusione nasce il Nahobino, una creatura maledetta in grado di combattere i demoni o farseli amici. Con questo nuovo potere, dovrete scoprire cos’è successo a Tokyo e decidere il destino del mondo.

I demoni sono creature inaffidabili, capaci di cambiare idea da un momento all’altro. Potrete convincerne alcuni usando la forza o l’ingegno, mentre altri non apprezzeranno un atteggiamento troppo arrogante. Ampliare ulteriormente le abilità della tua squadra grazie alla fusione dei demoni, consente di unire i gli alleati per creare un nuovo demone. Fondendo diversi alleati, è possibile creare demoni molto forti e unici. Inoltre, potete richiamare alleati precedentemente registrati in cambio di macca, la valuta in vigore nel Da’at.

Nessuna data di rilascio esatta è stata confermata per questo aggiornamento, ma Atlus nota che fornirà presto ulteriori informazioni. Shin Megami Tensei V è disponibile per Nintendo Switch.