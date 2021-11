Wronged Us si mostra in un gameplay trailer

Annunciato lo scorso mese dalla software house indipendente Delusional Studio, Wronged Us è gioco survival-horror e open-world che arriverà prossimamente su console (non è ancora chiaro per quali) e PC, ed è ambientato all’interno di una cittadina fatiscente piena di pericoli ed elementi estremamente inquietanti.

Ispiratosi a vari action e survival simbolo del settore videoludico, il titolo presenta un taglio specialmente cinematografico, essendo essenzialmente story-driven. Il gioco presenterà, altresì, elementi da horror psicologico, puzzle e battaglie contro mostri. Secondo una descrizione ufficiale di Wronged Us, il giocatore potrà esplorare liberamente la cittadella ed interagire con i vari personaggi non giocabili.

Wronged Us è stato realizzato da uno sviluppatore solo, il quale si sta impegnando per assumere altri collaboratori che lo aiutino a continuarne lo sviluppo. Nel video trailer, in cui ci viene anche mostrata qualche sezione di gameplay, possiamo notare di come il titolo, attualmente, si trovi in una fase davvero iniziale dello sviluppo. Ecco le parole di Delusional Studio a riguardo:

Il trailer è stato realizzato con diverse build del gioco. Come accennato in precedenza, è ancora molto presto in quanto si trova alle primissime fasi di sviluppo. Perciò, elementi come i modelli dei personaggi e gli ambienti sono solamente un’indicazione di ciò che sarà il risultato finale, il quale mi aspetto sia notevolmente migliore rispetto ai modelli attuali.

Lo sviluppatore si è poi soffermato sulle varie opere che hanno ispirato questo progetto:

Il design delle missioni dell’open-world e degli NPC è fortemente ispirato a Dark Souls. Non avrai alcuna interfaccia che ti dica dove andare, se hai iniziato, finito o fallito la missione secondaria. Storia, ambientazioni e atmosfera sono ispirate a Silent Hill, mentre il gameplay e le meccaniche di gioco cercano di prendere qualcosa in prestito dalla saga di Resident Evil.

Wronged Us era originariamente previsto per un rilascio nel 2022. I vari ritardi nello sviluppo e il desiderio di perfezionare quanto più possibile il progetto, hanno fatto sì che il lancio venisse posticipato al 2023. Il titolo, a quanto sembra, è in sviluppo da un anno e mezzo e più o meno si trova ad un anno dalla conclusione dei lavori. Non appena verranno fornite ulteriori informazioni, non esiteremo ad aggiornarvi qui su GamesVillage. Cliccate qui per accedere al sito ufficiale dell’opera.