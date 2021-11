L’influenza dei social nella vita quotidiana

Negli ultimi anni i social media sono entrati di prepotenza nella vita quotidiana, portando ad avere una vera e propria rivoluzione nell’interazione tra persone. Inoltre, visto che si trascorrono sempre più ore sul mondo online sono mutate anche le modalità che i vari brand utilizzano per raggiungere il consumatore finale. Esistono sul mondo di internet varie piattaforme di social media, nate tutte con l’intento di permettere agli utenti di creare e condividere contenuti online.

Quali sono i vantaggi derivanti dai social media?

L’utilizzo dei social media ha comportato numerosi vantaggi, in quanto tramite tale tecnologia si riducono notevolmente le distanze, visto che risulta essere molto più semplice restare in contatto con persone lontane. Di conseguenza c’è sia la possibilità di rimanere in contatto con vecchi amici e familiari sia di conoscere nuove persone che vivono nell’altra parte del mondo. Come già accennato in precedenza, i social media hanno modificato anche il rapporto tra le aziende e i consumatori. Infatti, la modalità di promozione dei prodotti ha subito in questi ultimi anni una mutazione importante, in quanto le aziende creano dei contenuti stimolanti da diffondere sui vari canali social per attirare l’interesse del consumatore finale. Oltre ai prodotti fisici, è molto comune imbattersi in contenuti volti a pubblicizzare altre tipologie di piattaforme come quelle inerenti i giochi online o i vari broker di criptovalute. Il continuo utilizzo dei social ha fatto in modo che potessero nascere in questo ambito anche altre opportunità lavorative, infatti sono sempre più le aziende che si affidano a influencer per promuovere un proprio prodotto o che assumono delle nuove figure professionali come social media manager, web content manager e community manager.

Quali sono gli aspetti negativi dei social media?

Numerosi studi dimostrano che le ore giornaliere trascorse sui vari canali social, soprattutto dai più giovani, sono in continuo aumento. Tale tendenza sta spingendo l’essere umano ad avere sempre meno rapporti reali. Questa problematica, il più delle volte, spinge i soggetti più deboli in una depressione acuta, visto che trovano ancora più difficoltà a instaurare un rapporto nel mondo reale. Una buona parte di queste persone, inoltre, risulta essere anche vittima del cyberbullismo, avendo come conseguenza dei disturbi alimentari e delle azioni di autolesionismo.