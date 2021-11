Trust Taxon Recensione: la webcam che va dritta al punto

Nel corso degli anni, complice l’esplosione di Twitch e dello smart working (o meglio, del telelavoro) le webcam stanno assumendo una dimensione non irrilevante, specialmente nel campo dei videogiochi, dove causa COVID-19 le presentazioni avvengono molto spesso da casa degli sviluppatori. In questo mercato si è ben inserita Trust, che come al solito propone una linea di prodotti selezionati ad una fascia di prezzo decisamente per tutti, senza però sminuirne la qualità. E poco più di due settimane fa abbiamo ricevuto la webcam modello Taxon, forse una delle più economiche a livello di mercato ma in grado di rispondere perfettamente alle esigenze tecniche di chiunque si stia affacciando per la prima volta (e non solo) allo streaming su Twitch, YouTube e Facebook ed è assolutamente perfetta per meeting di lavoro e conference call.

Scheda tecnica Trust Taxon:

Altezza: 50 mm

Larghezza: 90 mm

Profondità: 65 mm

Peso (con confezione): 127 grammi

Peso della webcam: 85 grammi

Risoluzione: Quad HD (1440p)

Materiale della lente: vetro

Frame rate massimo: 30 fps

Risoluzione video:2560×1440

Bottone per autoscatto: no

Diagonale di campo: 92 gradi

Bilanciamento del bianco: sì

Face tracking: no

Autofocus: sì

Trust Taxon: piccola ma prestante

A differenza di altre webcam disponibili sul mercato, la Taxon di Trust è sicuramente una camera senza troppi fronzoli. Si presenta in un packaging decisamente “normale”, senza scritte fantasiose, con tutte le caratteristiche principali. Una volta estratta dalla scatola, come il 90% dei prodotti di questa fascia di prezzo (tra i 49,99 Euro e i 59,99 Euro) si può già collegare al PC, essendo un dispositivo plug & play.

Le dimensioni sono anche molto contenute: la webcam infatti è molto piccola e riesce perfettamente a stare nel palmo della mano. La sua comodità e versatilità è comunque visibile fin da subito: lo stand è molto comodo, tanto che non si hanno difficoltà a piazzarla praticamente ovunque. Su una superficie piana, tuttavia, abbiamo riscontrato dei problemi con l’autofocus, mentre sul monitor giocando un po’ con la posizione si riesce a trovare una stabilità praticamente perfetta e tutte le sue feature principali funzionano correttamente. In aggiunta, Trust dichiara un supporto al tripod, che però non abbiamo potuto verificare in prima persona. Si tratta comunque di una caratteristica non indifferente, se consideriamo ovviamente l’impossibilità di posizionare correttamente la webcam per un’inquadratura desiderata. Completano lo scenario una lente in vetro, a differenza di altre webcam che optato per la plastica e un bilanciamento del bianco automatico.

La prova sul campo della Trust Taxon

Nel corso delle nostre prove abbiamo utilizzato la webcam in due occasioni distinte: lo streaming su Twitch e la moderazione di un dibattito incentrata su un progetto basato sulla vita di Luca Comerio. In entrambe le occasioni non abbiamo riscontrato nessun tipo di problema e anzi, ci siamo trovati davvero soddisfatti della scelta di Trust, ovvero di creare un prodotto semplice, che non richiede nessun tipo di personalizzazione: una webcam che va dritto al punto. Una volta collegata al PC, tutte le feature saranno già attive. L’autofocus funziona senza nessun tipo di problema, ad esclusione ovviamente di posizione e inquadratura, che potrebbe richiedere un’attenzione maggiore. La qualità dei doppi microfoni può andare bene sicuramente per quanto riguarda un utilizzo lavorativo, ma purtroppo non è assolutamente utile durante lo streaming su Twitch, Facebook e YouTube.

Ci sono due caratteristiche su cui però vogliamo concentrarci. Il primo è la risoluzione: Trust dichiara che la sua webcam Taxon è in grado di raggiungere il 2K. Non sappiamo se sia un errore di comunicazione, ma la risoluzione dichiarata è tecnicamente il 1440p, quindi lo standard QHD. E in termini di pixel, il QHD è sicuramente maggiore rispetto al 2K. Quindi, nel caso decideste di rivolgervi alla webcam di cui stiamo parlando, non avrete la classica risoluzione 2048×1080, bensì 2560×1400. La seconda, invece, decisamente più comoda, è il privacy filter. Sappiamo perfettamente che si può controllare una webcam a distanza: la Taxon di Trust è in grado di offrirci la massima privacy grazie ad un semplice copi obiettivo a scorrimento, attivabile tramite un semplice bottone, anch’esso a scorrimento. Perfetto per evitare di scollegare ogni volta la webcam per questioni di sicurezza.

Manovre di miglioramento

Pur risultando perfetta per lo scopo a cui è rivolta e sottolineando ancora una volta la fascia di prezzo a cui viene proposta, ci sarebbero comunque ampi margini di miglioramento. Considerando il prodotto in sé, assolutamente funzionale, viene però da chiedersi come mai Trust non abbia deciso di includere nella sua Taxon un piccolo flash, che aiuterebbe e non di poco la luminosità dell’ambiente. In aggiunta, la qualità dei due microfoni è appena sufficiente e sì, non ci aspettavamo ovviamente di meglio. Ultima mancanza da sottolineare è il face tracking, ma va ovviamente contestualizzata al pubblico a cui si rivolge: essendo ideata prevalentemente per streaming casalinghi o appuntamenti di lavoro, una feature del genere avrebbe praticamente stonato con il resto della produzione.

Dove la Taxon dà il meglio di sé, però, è sicuramente la parte video. In termini di risoluzione e nitidezza dell’immagine, durante i periodi di luce naturale che filtra dalle finestre non notiamo assolutamente rumore. La situazione cambia la sera, ma se è possibile avere una luce bianca (e non gialla) restituisce un risultato soddisfacente. Non possiamo dunque che ritenerci soddisfatti: per un prezzo di poco più di 50 Euro, si ha un ottimo strumento adatto per lo streaming, video conference e semplice chiacchierate con amici su Skype. Il tutto, ovviamente, considerando anche i pregi come la risoluzione e ovviamente il filtro privacy, che ci mette al riparo da occhi indiscreti.

Al netto di una mancanza piuttosto semplice da colmare, la webcam Taxon di Trust è la soluzione perfetta per chiunque necessita di una camera in grado di gestire al meglio conference call e streaming sui social network. La fascia di prezzo individuata dal produttore è tra l’altro molto bassa se consideriamo che i rispettivi concorrenti sono in grado di offrire prodotti dello stesso livello ad un prezzo leggermente superiore. Se state dunque cercando una webcam in grado di offrirvi un’ottima qualità video, sacrificando però una serie di impostazioni più tecniche, la Taxon deve essere la vostra scelta principale: difficile trovare di meglio, soprattutto alle condizioni del produttore.