Dragon Ball The Breakers: rivelati i requisiti PC

• Intrappolati in una frattura temporale: Fuggi da un’enorme mappa composta da diverse aree, ma non distrarti! Il razziatore è sempre all’erta e può distruggere le zone per ridurre il tuo spazio d’azione e limitare ulteriormente le tue possibilità di fuga…

• Vesti i panni di un celebre antagonista di Dragon Ball: Direttamente dalla saga di Dragon Ball! Come razziatore, dovrai usare la tua immensa forza per stanare ed eliminare i superstiti. Padroneggia i poteri di ogni razziatore per scovare, acciuffare e assorbire le tue vittime, evolvendoti e diventando ancora più forte!

• Personalizzazione totale: In qualunque dei due ruoli tu voglia giocare, puoi scegliere il tuo percorso di progressi e sbloccare abilità, aspetti e tanto altro per sviluppare la tua personale strategia di fuga come superstite o di caccia come razziatore…

• Scopri potenziamenti e oggetti unici: Veicoli, armi, rampini… Sfrutta al massimo tutti i gadget per affrontare il razziatore e salvarti la vita!