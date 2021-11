CD Projekt RED lavorerà ad un nuovo tripla AAA e sugli aggiornamenti per Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 nel 2022

CD Projekt RED ha qualcosa in pentola per il prossimo futuro, svelando che Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 arriveranno entrambi in versioni native per PS5 e Xbox Series X/S all’inizio del 2022, mentre i futuri aggiornamenti ed espansioni per il primo sono anch’essi in lavorazione. Il prossimo anno, tuttavia, vedrà anche lo studio polacco iniziare a lavorare sui suoi prossimi grandi progetti.

Parlando in un’intervista con l’outlet polacco Rzeczpospolita, quando gli è stato chiesto se CD Projekt avesse in programma di sviluppare qualche IP oltre Cyberpunk e The Witcher, il presidente Adam Kiciński ha detto che queste due proprietà hanno un grande potenziale. Lo studio, in quanto tale, rimane concentrato solo su quei due, e inizierà lo sviluppo di giochi AAA a grande budget nel 2022.

Ecco le dichiarazioni di Kiciński:

Attualmente ci stiamo concentrando sui nostri due franchise. Entrambi hanno un enorme potenziale, quindi uno dei nostri obiettivi strategici è quello di iniziare a lavorare su progetti AAA in parallelo all’interno delle nostre IP, cosa che dovrebbe avvenire il prossimo anno.

Non è la prima volta che CD Projekt RED dice questo, poichè la compagnia polacca aveva già fatto dichiarazioni simili all’inizio di quest’anno. Alcuni mesi prima del lancio di Cyberpunk 2077, Kiciński aveva precedentemente confermato che una volta lanciato l’action RPG, CD Projekt RED avrebbe iniziato a lavorare al prossimo gioco della serie Witcher. Nel frattempo, vi ricordiamo che CD Projekt ha recentemente acquisito anche The Molasses Flood, sviluppatore di The Flame in the Flood e Drake Hollow. Si dice che il team stia lavorando ad un nuovo progetto “ambizioso” basato su Cyberpunk o The Witcher.

Insomma, sembrerebbe che in casa CD Projekt RED stia bollendo in pentola qualcosa di interessante, soprattutto con le espansioni dedicate a Cyberpunk 2077. Restate sintonizzati per saperne maggiormente sulla situazione e non perdervi altre notizie legate al mondo dei videogiochi e non solo.