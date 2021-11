Hooded Horse pubblicherà l’RPG The Way of Wrath

Hooded Horse ha annunciato che pubblicherà The Way of Wrath, un innovativo RPG ambientato durante l’età del bronzo e sviluppato da Animmal.The Way of Wrath è ambientato in un tempo in cui la linea tra mito e storia è confusa. Dopo il ritorno a casa dopo una devastante sconfitta in una guerra oltreoceano, il giocatore deve ricostruire un forte abbandonato e unificare il suo popolo per sopravvivere all’invasione in arrivo.

I giocatori esploreranno un gigantesco mondo di gioco, assicurarsi i siti di risorse, raccogliere alleati e sabotare gli accampamenti nemici nei 10 giorni che precedono l’attacco nemico, per poi vivere un climatico finale di assedio in cui tutti i loro sforzi e le scelte sono messi alla prova. The Way of Wrath presenta anche una suite completa per la creazione del personaggio con origini giocabili, un sistema di sopravvivenza che coinvolge la caccia ai rifornimenti e un sistema di sopravvivenza che coinvolge la caccia ai rifornimenti e la creazione di campi di risorse intorno alla mappa, e un profondo sistema di diplomazia in cui le tribù possono essere alleate o contro cui fare la guerra.

Ogni PNG ha un nome e una routine e le loro relazioni e i loro destini cambiano ogni giorno che passa in base alle decisioni che il giocatore prende, creando una trama dinamica dove ogni scelta conta. dinamica in cui ogni scelta conta. Dato Kiknavelidze, CEO dello sviluppatore Animmal, ha dichiarato:

Abbiamo messo il cuore e l’anima in questo progetto”,. “Siamo molto entusiasti di questapartnership perché Hooded Horse ha un approccio molto unico e adatto agli sviluppatori. Sono giocatori di RPG e di strategia nel cuore, e abbiamo immediatamente cliccato con il loro team.

Dopodichè, Tim Bender, CEO di Hooded Horse, ha aggiunto: