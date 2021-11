Destiny 2: il pacchetto per i 30 anni di Bungie non supporterà il Cross Save

La prossima grande espansione di Destiny 2, La Regina dei Sussurri, è ancora lontana all’uscita, ma i fan riceveranno un nuovo dungeon con il pacchetto dei 30 anni di Bungie che verrà lanciato a dicembre. Nel suo recente settimanale, lo sviluppatore ha chiarito che il pacchetto funzionerà come DLC come Beyond Light e Shadowkeep.

Da un lato, questo significa che non andrà da nessuna parte molto presto come le Stagioni. Tuttavia, poiché le licenze DLC non possono essere trasferite tra le piattaforme con il cross-save, questo significa che sarà disponibile solo sulla piattaforma su cui è stato acquistato. Quindi, se sei un giocatore PC e vuoi accedere al contenuto su Xbox Series X o PS5, i giocatori dovranno acquistarlo di nuovo per quelle piattaforme.

Il pacchetto dei 30 anni di Bungie uscirà dal 7 dicembre insieme al nuovo dungeon che rende omaggio alla Loot Cave di Destiny 1, include nuove armi, armature (tra cui quelle ispirate a Thorn) e il lanciarazzi esotico Gjallarhorn. Altri due dungeon sono in arrivo nell’Anno 5, ma richiedono il possesso della Regina dei Sussuri Digital Deluxe Edition o tramite acquisto separato