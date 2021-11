Overwatch League: i migliori rookie del 2021

Negli ultimi anni la gran parte dei riflettori durante l’Overwatch League sono stati puntati su giocatori ormai veterani che ci hanno regalato azioni spettacolari e performance di altissimo livello, nonostante questo il 2021 ha visto diversi rookie, giocatori alle prime armi nella lega competitiva, che sono stati in grado di essere al centro del palcoscenico.

Con l’annuncio del ritiro di molti giocatori dalla Overwatch League, alcuni che hanno deciso di concludere la loro carriera competitiva, altri che stanno cercando nuove sfide, altrettanti nuovi players entreranno a fare parte della scena competitiva dello sparatutto a squadre di Blizzard.

Questi sono i cinque rookie della “prossima generazione” da tenere d’occhio nel 2022 e che hanno dimostrato di poter superare il livello di gioco della vecchia guardia.

Oh Se-hyun aka “Pelican”

Sicuramente vincere il titolo di Rookie dell’anno nell’Overwatch League mette Pelican in cima a questa lista, con tutti i meriti del caso, indipendentemente dalla sua esperienza è stato indiscutibilmente uno dei giocatori migliori dell’anno e sarà presente nel roster degli O2 Blast per quest’anno come uno dei pochi giocatori che è riuscito a raggiungere e superare le aspettative di molti dei fans dell’Overwatch League nel 2021.

Ciò che ha passato questo giocatore sudcoreano nel 2021 è impressionante, dopo esser stato il protagonista della stagione competitiva degli Atlanta Reign ha sofferto di un grave disturbo alla gola, nonostante questo ha lottato per aiutare il suo team ad arrivare ai Playoff. Dopo una ricaduta della sua malattia il giocatore è dovuto stare a riposo per diverse settimane, la sua condizione fisica non gli avrebbe permesso di prendere un aereo per sei settimane dopo l’operazione e il torneo successivo sarebbe stato alle Hawaii. Quindi ha deciso che sarebbe arrivato a supportare il suo team facendo un viaggio fino a Los Angeles in auto per giocare la partita. Pur non potendo essere fisicamente lì, la minore distanza gli ha comunque permesso di giocare con una latenza più bassa, oltre a trovarsi sullo stesso fuso orario dei suoi compagni.

Con l’aiuto di Pelican gli Atlanta Reign sono arrivate alle Grand Finals 2021, ma la loro avanzata è stata fermata dagli Shanghai Dragons.

Emir Okumus aka “Kaan”

Questo giocatore europeo non era tra i nomi favoriti tra i rookie dell’Overwatch League, sopratutto all’inizio della stagione, ma le sue azioni in grado di ribaltare una partita e le giocate miracolose che ha fatto l’hanno portato in questa classifica. Molti dei fan dei Paris Eternals si sono appassionati a questo giocatore da quando ha cominciato a giocare Zenyatta, mettendo a segno delle sfere che sfidavano le leggi della fisica, permettendo al team di raggiungere il suo picco storico.

Luka Rolovic aka “Aspire”

In molte squadre nel 2021 ci sono stati momenti difficili per via dell’epidemia, i Toronto Defiant, hanno dovuto mettere in panchina gran parte dei loro giocatori e firmare un contratto di emergenza della durata di 30 giorni con Aspire. Molti fans si aspettavano fosse solo un rimpiazzo in attesa dei titolari, ma sin dal primo minuto è riuscito a segnare i propri avversari con gli hitscan portando il team alla vittoria.

Successivamente i Toronto Defiant hanno confermato un contratto ufficiale che scadrà a fine 2021, quando la squadra rinnoverà completamente il suo roster. Non c’è dubbio troverà un altro team durante la prossima stagione competitiva.

Kim Min-seok aka “Skewed”

Arrivando dai quasi sconosciuti OZ Gaming, l’acquisizione di Skewed ha perplesso molti dei fan dei Los Angeles Gladiators. Con la superstar Kim “shu” Jin-seo come flex support, si pensava che Skewed avrebbe potuto giocare poche partite, ma quando ha selezionato Brigitte, ha spodestato Moth, il due volte campione main support. Skewed rimarrà nei Los Angeles Gladiators durante il corso del 2022, cercando ancora una volta di arrivare alla vittoria.

Zheng Yangjie aka “Shy”

Shy è stato considerato un prodigio tra i giocatori cinesi di Overwatch per anni, con le sue impressionanti skill come DPS è riuscito a farsi valere anche in tornei come l’Overwatch World Cup. La sua età lo ha escluso automaticamente dalla lega per 3 stagioni, ma quando ha raggiunto la maggiore età gli Hangzhou Spark non hanno esitato un attimo a promuoverlo come titolare nel roster principale. Shy è stato uno dei migliori sharpshooter nelle regioni orientali di tutto il 2021, e punta a ripetere questa performance l’anno prossimo.