DNF Duel: tremate davanti alla furia di Berserker

Oggi la filiale di Nexon, NeoPle, ha rilasciato un nuovo gameplay trailer dedicato loro nuovo titolo DNF Duel, nuovo titolo del famoso franchise Dungeon Fighter.

Ciò che può sicuramente portare punti in suo favore, è che il titolo è in sviluppo da parte di Arc System Works, celebre per questo tipo di giochi, che ancora una volta affrontano un IP esterno trasformandolo in un gioco di combattimento dopo Granblue Fantasy Versus.

Impugnando uno Zanbato, il Berserker sembra usare la propria “linfa vitale” per sopraffare gli avversari. Nel RPG d’azione originale, è in grado di attivare Frenzy che consuma HP per aumentare il ratio dei colpi, il recupero degli HP e un aumento ai danni di attacchi e abilità. Dovrebbe essere interessante se Diehard è incluso in quanto questo ripristina lentamente HP e aumenta la difesa fisica quando la propria salute scende molto basso.

Per il momento, però, il Berserker sembra in grado di produrre un’enorme quantità di danni e trasformarsi in un lupo a spirale gigante per il suo attacco speciale.

Non è ancora stata annunciata ufficialmente la data di rilascio o la piattaforma. Forse ulteriori informazioni saranno rivelate una volta che Arc System Works avrà concluso il lavoro su Guilty Gear Strive, che sta per ricevere un terzo personaggio tramite il dlc Happy Chaos-