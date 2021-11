CD Projekt vuole rimanere indipendente

Nell’industria del gaming, ma non solo, è prassi quella per le aziende più grandi di acquistare quelle più piccole; CD Projekt vuole però mantenere una sua indipendenza da colossi come Microsoft, Sony o altri, ed anzi è lei che porta dalla sua parte piccoli team.

Parlando in un’intervista con l’emittente polacca Rzeczpospolita riguardo al fatto che lo studio polacco potrebbe potenzialmente cercare di essere acquistato da un’altra società, il presidente Adam Kiciński ha detto che non ci sono piani del genere, né stanno cercando investimenti o quote di minoranza da altre società.

“Abbiamo ripetuto per anni che abbiamo intenzione di rimanere indipendenti e non abbiamo intenzione di diventare parte di un’entità più grande”, ha detto Kiciński. “Non stiamo nemmeno cercando un investitore strategico”.

Kiciński ha anche fatto sapere che CD Projekt stessa continuerà ad esaminare le possibilità di acquisire altri studi, cosa che ha fatto negli ultimi mesi. All’inizio di quest’anno, CD Projekt ha acquisito Digital Scapes, portandola a CD Projekt RED Vancouver e, solo un mese fa, ha acquisito anche lo sviluppatore indie The Molasses Flood (quelli di The Flame in The Flood).

“Come parte dell’aggiornamento della strategia, abbiamo annunciato una maggiore attività nell’area M&A (operazioni e fusioni tra più aziende ndr), che abbiamo confermato negli ultimi mesi con due transazioni”, ha detto Kiciński. “Entrambe si inseriscono perfettamente nei nostri piani di sviluppo – il team di Vancouver si è unito a CD Projekt Red, mentre The Molasses Flood sta lavorando a un gioco come parte di uno dei nostri franchise“.

“Non escludiamo ulteriori transazioni di questo tipo in futuro”, ha continuato. “L’obiettivo delle nostre acquisizioni è quello di rafforzare i team di sviluppo e ottenere ulteriore supporto nell’attuazione della nostra strategia”.

“Pertanto, in questo tipo di investimenti, siamo più interessati all’esperienza e alle competenze, e attribuiamo grande importanza al fatto che una data squadra si adatti alla cultura del nostro gruppo“.

Nel frattempo, nella stessa intervista, Kiciński ha anche confermato che CD Projekt RED sta per iniziare lo sviluppo simultaneo su più nuovi progetti AAA nel 2022.