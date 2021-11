Cyberpunk 2077 sarà visto come un grande gioco nel lungo termine, per CD Projekt

Cyberpunk 2077 è stata una delle uscite che aveva generato più hype, ma il suo lancio è stato un duro colpo per l’industria in generale, e per i tanti fan in attesa. CD Projekt RED ha lavorato su correzioni e aggiornamenti per il gioco da quando è uscito un anno fa, e rimane fiducioso che, nel lungo periodo, l’action RPG manterrà le sue promesse.

Parlando in un’intervista con la testata polacca Rzeczpospolita, il presidente di CD Projekt Adam Kiciński ha parlato delle ambizioni dello studio per Cyberpunk 2077. Anche se il gioco è stato al di sotto delle aspettative sotto molti punti di vista, Kiciński insiste sul fatto che continuerà a vendere per molti anni, e dato che lo sviluppatore apporta miglioramenti costanti al prodotto, soprattutto quando saranno disponibili hardware e tecnologie migliori, potrà “essere percepito come un ottimo gioco nel lungo periodo”.

“Cyberpunk 2077 è il più grande, più ambizioso e di gran lunga il progetto più complesso nei nostri 27 anni di storia“, ha detto Kiciński. “Abbiamo cercato di fare un passo avanti in quasi ogni aspetto, proprio come abbiamo fatto con ogni nuovo gioco The Witcher che abbiamo rilasciato.

“Rilasciare un gioco con un nuovo franchise comporta molte sfide e rischi, specialmente quando il concetto è così complesso. Abbiamo dato vita all’enorme e futuristica Night City, brulicante di vita, in cui si svolgono storie non lineari di eroi. Siamo orgogliosi di molti aspetti del gioco, ma – come sappiamo – non tutto è andato come volevamo”.

Kiciński ha continuato: “Tuttavia, la consapevolezza del marchio Cyberpunk che siamo riusciti a costruire è enorme, e l’universo di gioco, i suoi personaggi e i dettagli hanno fan in tutto il mondo. Crediamo che a lungo termine Cyberpunk 2077 sarà percepito come un ottimo gioco e, come gli altri nostri titoli, venderà per anni – soprattutto perché l’hardware sarà più efficiente e il gioco sarà migliorato da noi continuamente”.

Come vi abbiamo già riportato, nell’intervista Kiciński ha anche ribadito che le versioni native di Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Serie X/S sono destinate ad arrivare nel primo trimestre del 2022. La patch 1.5 per l’action RPG arriverà in quella stessa finestra, e Kiciński dice che non sono previsti altri aggiornamenti per il gioco nel 2021. Anche le versioni native PS5 e Xbox Series X/S per The Witcher 3 sono previste per il 2022.