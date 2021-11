Beyond a Steel Sky: nuovo videodiario da parte degli sviluppatori

Quest’oggi lo Studio Revolution Software e il publisher Microids presentano il nuovo videodiario degli sviluppatori di Beyond a Steel Sky, consentendoci di scoprire qualcosa in più sulla lore del videogioco.

Da Charles Cecil, creatore della serie Broken Sword, e con la direzione artistica di Dave Gibbons, leggendario disegnatore di fumetti come Watchmen, Beyond a Steel Sky è il successore spirituale del classico Beneath a Steel Sky, presentato più di due decenni fa.

In questo nuovo videodiario, Charles Cecil, CEO & Game Director di Revolution Software, affronta la lore del gioco. Per lo studio era fondamentale che il titolo rimanesse coerente con il predecessore Beneath a Steel Sky, e che allo stesso tempo fosse attraente per le persone che non hanno familiarità con la serie.

“Abbiamo voluto che tutti gli elementi fondamentali, tutta la lore e lo spirito di Beneth a Steel Sky fossero presenti come parte del gameplay, in modo che i giocatori possano immergervisi mentre risolvono enigmi e proseguono nella storia”

spiega Charles Cecil.

In Beneath a Steel Sky il giocatore vestiva i panni di Robert Foster, brutalmente strappato dalla sua terra desolata. Il suo villaggio è stato cancellato, lasciandolo solo con il suo migliore amico Joey, l’A.I. che ha costruito da bambino. Robert e Joy arrivano a Union City, dove devono riuscire a salvare i cittadini oppressi da una dittatura istituita dal LINC, l’A.I. che controlla ogni aspetto della vita delle persone e li costringe a vivere sotto la cappa di uno Stato totalitario.

Robert Foster è il protagonista principale anche del nuovo capitolo, tornato a Union City dieci anni dopo gli eventi del gioco originale. Questa volta, Union City sembra un’utopia in cui le persone sono felici, grazie agli sforzi di una nuova A.I.

“Ovviamente, ogni utopia non è mai esattamente come sembra”

ironizza Charles. Come dimostra il sistema di classi di questa società, che comporta la sorprendente distribuzione urbana: a Union City, i più ricchi vivono il più vicino possibile al suolo, mentre i più poveri e i droidi vivono ai livelli superiori.

Per i giocatori che vorranno scoprire ancora di più sulla lore della serie, il gioco include due musei: il Museo di Storia Contemporanea (Museum of New History), dedicato alla tradizione del titolo e il Museo di Storia Antica (Museum of Old History) dove si può scoprire di più su Beneath a Steel Sky

“Speriamo che i giocatori apprezzino queste due speciali location, perché offriranno loro la possibilità, se lo vorranno, di immergersi ancora di più nel gioco. Da parte nostra, abbiamo fatto in modo che tutto quello che serve per proseguire nel gioco possa essere appreso nel corso del gameplay, ma abbiamo voluto creare un’occasione irripetibile per trasmettere tutti i segreti della serie. Sono davvero entusiasta di poter portare Beyond A Steel Sky su console e so che il gioco piacerà sia ai nuovi giocatori che ai vecchi fan”

aggiunge Charles.

Dopo queste dichiarazione vediamo un po’ cosa ci offre il titolo :

Un affascinante mondo fantascientifico – Un’avventura ambientata in un frenetico mondo futuristico, popolato da personaggi determinati guidati da motivazioni che il giocatore può sovvertire. Grazie a un hacking tool unico, ogni puzzle avrà soluzioni diverse a seconda dalle scelte del giocatore.

– Un’avventura ambientata in un frenetico mondo futuristico, popolato da personaggi determinati guidati da motivazioni che il giocatore può sovvertire. Grazie a un hacking tool unico, ogni puzzle avrà soluzioni diverse a seconda dalle scelte del giocatore. Una storia emozionante piena di umorismo – Cospirazioni oscure, un terrificante antagonista per un thriller cyberpunk drammatico e divertente, che esplora temi assolutamente contemporanei: controllo sociale, intelligenza artificiale e sorveglianza totalitaria.

– Cospirazioni oscure, un terrificante antagonista per un thriller cyberpunk drammatico e divertente, che esplora temi assolutamente contemporanei: controllo sociale, intelligenza artificiale e sorveglianza totalitaria. Una grafica assolutamente unica – Un mondo meravigliosamente dettagliato, in stile comic e in 3D, frutto del genio del leggendario fumettista Dave Gibbons.

– Un mondo meravigliosamente dettagliato, in stile comic e in 3D, frutto del genio del leggendario fumettista Dave Gibbons. Puzzle ingegnosi – Tanti enigmi che si intrecciano con una narrativa drammatica e intrigante per offrire un’esperienza di gioco avvincente.

Vi ricordiamo che il titolo arriverà il 30 Novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.