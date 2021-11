Returnal: nuovi contenuti in arrivo?

Nuovi contenuti in arrivo per Returnal? da alcuni post che circolano in rete, il roguelike firmato Housemarque potrebbe ricevere un qualche DLC o novità di qualche tipo. Ed è proprio dallo sviluppatore finlandese che arrivano le informazioni, in quanto ha recentemente twittato un immagine criptica, con una figura non familiare a quelle già visto nel gioco. Il testo che la accompagna, che recita semplicemente “Atropos…?”, potrebbe anche suggerire che ciò che viene mostrato nell’immagine non è del pianeta su cui è ambientato il gioco.

Che Housemarque abbia mostrato un teaser di una nuova espansione di Returnal che non avrà luogo su Atropos? Il teaser, se è davvero un teaser, è piuttosto vago, quindi è difficile essere sicuri di cosa significhi esattamente, ma ha certamente attirato l’attenzione di molti, basti vedere i commenti degli utenti sotto il tweet.

Oltretutto, con i The Game Awards in arrivo c’è la possibilità che, se Sony e Housemarque hanno piani per un DLC, questo possa essere annunciato proprio all’evento. Returnal ha venduto oltre mezzo milione di copie dal lancio, quindi chiaramente c’è una base di giocatori abbastanza grande da giustificare il rilascio di nuovi contenuti.

Returnal è disponibile esclusivamente su PS5. Potete leggere, qualora lo vogliate, la nostra recensione del gioco. Qui sotto, il tweet di Housemarque.