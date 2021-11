CS GO: i team qualificati per le BLAST World Finals

Dopo la conferma della qualificazione di Vitality, Team Liquid e Ninjas in Pyjamas, rimane un solo posto per il BLAST World Finals, queste squadre si uniranno al torneo del BLAST Premier dove si sfideranno i migliori team del 2021 di Counter-Strike Global Offensive.

Il BLAST Premier World Finals inizierà il 14 Dicembre, saranno presenti 8 squadre che si sfideranno in un torneo composto da due gruppi per accaparrarsi un montepremi totale di 1 Milione di dollari e il titolo di campioni.

I team al momento qualificati per il torneo sono:

HEROIC (1° Posto ESL Pro League 13)

GAMBIT (1° Posto Premier Spring Final)

NAVI (1° Posto ESL Pro League 14)

G2 Esports (3° Posto BLAST Global Leaderboard)

Team Vitality (5° Posto BLAST Global Leaderboard)

Team Liquid (7° Posto BLAST Global Leaderboard)

Oltre a queste sette squadre si aggiungerà anche il vincitore del BLAST Premier Fall Final e, nel caso sia già presente tra questi, per esempio i pronostici suggeriscono i NAVI, l’ultimo posto verrà assegnato in base alla posizione all’interno della classifica globale di BLAST Premier. Il Fall Final si concluderà il 28 Novembre 2021 nella Copenhagen Royal Arena dove potranno essere presenti fino a 15 mila spettatori (totale che verrà diminuito per via delle restrizioni dovute al COVID-19).

Tra i team qualificati, sia i Vitality che i Liquid subiranno diversi cambiamenti all’interno del roster, questi saranno possibili solamente prima o dopo la competizione. I Ninjas In Pijamas hanno già fatto la loro scelta, con Patrick “es3tag” Hansen che per il BLAST World Finals prenderà il posto di Linus “LNZ” Holtäng, probabilmente la squadra cercherà di assestarsi nelle prossime settimane in modo da arrivare al torneo nella migliore forma possibile.

Molte informazioni, tra cui il luogo dove si svolgerà il torneo, verranno rilasciate nelle settimane che precedono la competizione più alta dell’anno competitivo di Counter-Strike Global Offensive.