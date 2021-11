Tannenberg: preparatevi al ritorno dei feroci lupi

L’evento della Tregua del lupo di Tannenberg condivide un tema con l’evento della Tregua di Natale che abbiamo trattato in Verdun: unirsi nonostante un conflitto maggiore. In un gioco sulla Prima Guerra Mondiale, abbiamo ritenuto importante ricordare ai giocatori i momenti in cui gruppi di parti opposte accantonarono le loro differenze, anche solo per un breve periodo.