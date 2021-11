Rumble: il film ha una data di uscita dopo tanti anni

Vi ricordate del film Rumble? Probabilmente no, visto che anche il tempo si è dimenticato della sua esistenza. Il film è sviluppato dalla Paramount Animations, e la premessa è a dir poco bizzarra, siccome unisce combattimenti di mostri giganti con humor e divertimento a gogo. La storia è la seguente:

“In un mondo in cui mostri giganti e umani si scontrano, i mostri sono atleti superstar e competono in un popolare sport globale di wrestling chiamato Monster Wrestling. Una giovane ragazza di nome Winnie cerca di seguire le orme del padre come manager allenando un adorabile mostro perdente ma inesperto di nome Steve. Winnie ha intenzione di trasformare Steve in un campione in modo che possa affrontare il campione in carica Tentacular, e salvare la città di Stoker”.

Possiamo dire che si tratta di una sorta di Godzilla, ma con il carisma e il fascino dei tipici cartoni che abbiamo da sempre adorato quando eravamo piccoli, e Rumble sembra portare proprio questo. Dopo due anni di silenzio abbiamo una data di uscita ufficiale per il film, il quale uscirà in streaming su Paramount+ il 15 dicembre e da nessun’altra parte, quindi sarà un’esclusiva succosa per tutti gli iscritti al canale. Il film ha ricevuto una serie infinita di rinvii che ne hanno pesantemente macchiato la reputazione negli occhi di tutti: molti non sono stati contenti della cosa, ma bisogna considerare che era il periodo del Coronavirus, e sappiamo fin troppo bene i problemi che ha causato alla nostra società. Il cast è ricco di numerose celebrità, come Geraldine Viswanathan, Terry Crews, Stephen A. Smith, Jimmy Tatro, Tony Danza, Susan Kelechi Watson, Tony Shalhoub, Bridget Everett, Greta Lee, Ben Schwartz, Joe “Roman Reigns” Anoa’i, Becky Lynch, Michael Buffer and Charles Barkley. Siete pronti al casino? Allora non perdetevi Rumble il 15 dicembre solo su Paramount+.