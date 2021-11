One Hand Clapping: un avventura cantata

Quest’oggi ci sono novità sull’imminente platform 2D One Hand Clapping di Bad Dream Games è un twist unico sul genere saturo,

Il titolo vede i giocatori che usano la loro voce per superare la miriade di sfide offerte dai livelli del gioco. La grafica potrebbe sembrare semplicistica, ma sembra funzionare piuttosto bene con il design del gameplay .

La caratteristica principale del gioco è che devi alterare il tono della tua voce per controllare il protagonista, che è un’idea nuova, anche se resta da vedere come gli sviluppatori lo eseguono. I giocatori, naturalmente, hanno bisogno di avere almeno un microfono per raccogliere la tua voce.

Questo gioco eccezionalmente unico ti offre la libertà di esprimerti attraverso i suoi meccanismi, aiutandoti a costruire la fiducia sia nella tua voce che canta che nella voce dentro di te.



Non preoccuparti di prendere le note sbagliate, il nome del stesso del gioco significa assumersi dei rischi e imparare dai propri errori. Scopri quanto lontano può portarti la tua voce!

Il mondo di è pieno di paesaggi vibranti e personaggi misteriosi ritratti attraverso un’estetica calda e minimalista che ispira l’espressione di sé senza sopraffare i sensi.

Il gioco è già disponibile tramite Steam Early Access, sta per uscire il 14 Dicembre su Steam, Epic Games Store, GOG, Stadia, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Apple App Store, Google Play Store e Samsung Galaxy Store.