Fortnite: arriva la skin di Nick Fury

Per anni su Fortnite sono stati introdotti tantissimi personaggi collegati al mondo Marvel, e mai una sola volta a qualcuno è venuto in mente di pensare al creatore degli Avengers. Stiamo parlando di niente meno che Nick Fury, l’agente spia più famoso dell’universo Marvel. Vediamo la sua descrizione nel gioco:

“Maestro di spionaggio e sicuramente (forse) non un Life-Model Decoy. Nick Fury dello S.H.I.E.L.D. s’infiltra sull’Isola per sradicare la contaminazione dei cubi. Difendi l’isola dalla minaccia sovrannaturale dei cubi con il nuovo set S.H.I.E.L.D. disponibile sul Negozio oggetti! Questa non è la prima volta che Nick Fury affronta dei cubi sovrannaturali.”.

Inoltre, dobbiamo precisare che con l’arrivo della skin di Nick Fury sono disponibili nuovi pacchetti esclusivi che faranno venire l’acquolina in bocca a molti di voi. Il loro contenuto prevede:

Pacchetto da C.A.M.P.O Dorso Decorativo (venduto con il costume): l’ideale per il Controspionaggio Attivo Militare in Posizioni Operative.

Piccone Falce del Direttore: ha affettato un buon numero di corazze.

Deltaplano per infiltrazione e attacco improvviso Decorato con l’emblema S.H.I.E.L.D.: emette una fiamma blu.

Insomma, con Nick Fury e la possibilità di un terzo capitolo di Fortnite alle porte, possiamo aspettarci qualcosa di veramente grosso all’orizzonte. La Epic Games ha previsto che i giocatori sarebbero stati interessati a quello che ci aspetterà tra un po’ di giorni: infatti, il capitolo 2 finirà ufficialmente il 4 dicembre, e la possibilità di un terzo contenuto sembra molto prevedibile. Da segnalare che l’acquisto del bundle Nick Fury vi permetterà di ottenere anche la schermata di caricamento Quinjet in volo che potete visualizzare qui sotto. Nonostante la prospettiva di un nuovo content Marvel non sembri qualcosa di originale, dobbiamo considerare che questa è la specialità della Epic Games, e forse con l’arrivo di Spider-Man No Way Home la sua popolarità potrebbe schizzare a livelli stratosferici.