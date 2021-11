Sifu: nuove informazioni del gioco in arrivo

Mancano molti mesi al gioco di Sloclap, Sifu, ma l’attesa per questo titolo bizzarro con le arti marziali ha già catturato l’attenzione di molti giocatori. Principalmente perché il gameplay sembra più complesso e grande di quanto uno si aspetterebbe, e anche la componente della morte sembra aver fatto curiosare tante persone. Ma quello che non sapete è che oggi è uscito un post direttamente dagli sviluppatori, i quali dicono che ci saranno altre scene di gameplay e preview in arrivo questo dicembre, quindi si vedrà di più di questo fantastico titolo. La cosa triste è che uscirà in esclusiva per PlayStation 4, PlayStation 5 e Windows PC, cosa che gli utenti di Xbox non gradiranno affatto, ma comunque avere un computer dovrebbe essere sufficiente. Sifu si basa sul puro combattimento di arti marziali e la rapida scelta di decisioni da prendere nel bel mezzo della battaglia per riuscire a superare ogni ostacolo senza avere troppi intoppi. Infatti, grazie alla meccanica dell’invecchiamento, i giocatori saranno ricompensati a non morire e mantenere la loro giovinezza per tutta la durata della partita. La storia di Sifu vede il nostro protagonista, un praticante delle arti marziali cinese, alle prese e alla caccia di cinque pericolosi criminali responsabili della morte della sua famiglia. Potrete sferrare potenti pugni e scaraventare i vostri nemici contro la parete, usare i loro corpi come scudi umani, e anche tirare bottiglie ad alta velocità per stordirli. Sloclap ha voluto dare molta enfasi sul gameplay e le scene di combattimento, visto che i giocatori potranno decidere come gestire la situazione e capire quale bersaglio ha la priorità e quale invece può essere lasciato per ultimo, seppur quest’ultimo possa diventare un pericoloso miniboss se lasciato a scorrazzare troppo a lungo. Sifu uscirà il 22 febbraio 2022, quindi non perdetevelo quando uscirà ufficialmente per PlayStation e PC.

We still have more to share with you before #SifuGame's launch. Starting with our first hands-on previews in December! 🔥🔥

