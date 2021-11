Magic: la nuova stagione e l’Innistrad Championship

L’inizio della nuova stagione competitiva di Magic è orami alle porte, il primo torneo sarà l’Innistrad Championship che si svolgerà dal 3 al 5 dicembre, le competizioni dei tre giorni dedicati al gioco di carte inizieranno alle 18 e potranno essere seguiti sul canale Twitch ufficiale.

Dopo un anno complicato per il competitivo di Magic, continuerà per un’ultima stagione il format dell’anno scorso basato sulla Magic Pro League e sulla Rivals League. Il prossimo anno dovrebbe vedere già vari cambiamenti, in quella che è stata definita una nuova era di Magic, probabilmente molto più incentrata su eventi digitali.

L’anno scorso è stato incoronato Yuta Takahashi come vincitore della coppa e campione, man mano ci avviciniamo alla prossima World Championship scopriremo quali saranno i giocatori qualificati alla competizione più importante del mondo di Magic.

Nonostante il calo di giocatori di Magic nell’ultimo anno il montepremi dell’Innistrad Championship ammonta a 450 mila Dollari. Con 250 giocatori che parteciperanno al torneo e solamente coloro che otterrano 12 vittorie si qualificheranno immediatamente per la Top 8 dell’ultimo giorno e quindi per la Magic World Championship XXVIII, si prospetta uno spettacolo emozionante per tutti i fans di Magic.

Il format dell’Innistrad Championship consiste per i primi due giorni in 15 round alla svizzera, dal primo al terzo e dall’ottavo all’undicesimo round saranno Historic, cioè si potranno usare solamente le carte dei set Standard, di MTG Arena, o quelle aggiunte in alcuni set supplementari. Mentre tutti gli altri round saranno giocati in Standard.

Prima dell’Innistrad Championship ci sarà un altra qualifica del Red Bull Untapped, che si terrà oggi 27 novembre, questa vedrà molti giocatori europei come Arne Huschenbeth e Tomas Pokorny e sarà un buon riscaldamento per vedere cosa ci aspetta il 3 dicembre.