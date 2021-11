The Game Awards 2021: per Keighley ci saranno tante soprese

Da qualche tempo a questa parte, la fine dell’anno vuol dire, per l’industria del gaming, i The Game Awards. Come ogni edizione, anche quella di questo 2021 premierà i giochi migliori dell’anno, e ci saranno tanti annunci; per Geoff Keighley, presentatore nonché creatore, ha fatto capire che stanno preparando uno spettacolo con tante soprese.

In una clip caricata dalla pagina Twitter ufficiale dei The Game Awards, Keighley parla di ciò che c’è in serbo per lo show di quest’anno, spiegando che più di ogni altra cosa, i giocatori avranno una buona idea di ciò che PlayStation 5 e Xbox Serie X/S avranno davvero da offrire nei prossimi anni. Keighley dice che i giocatori possono aspettarsi un sacco di sorprese, e promette tanti video gameplay e dimostrazioni in-engine.

In precedenza, Keighley ha detto che durante l’evento saranno mostrati 40-50 giochi, con nuovi annunci. Mentre nulla è stato ancora confermato, alcune speculazioni hanno suggerito che Senua’s Saga: Hellblade 2 potrebbe essere uno dei giochi presentati. Nel frattempo, un recente tease criptico di Housemarque potrebbe alludere a un annuncio imminente per il DLC Returnal. Erano poi emerse anche in anticipo delle demo Xbox di diversi titoli.

Qui sotto potete dare un’occhiata alla clip che accompagna il tweet, ricordandovi che i The Game Awards andranno in onda nella notte tra il 9 e il 10 dicembre.