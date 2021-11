LEC: il nuovo coaching staff di Team BDS

La new entry del LEC, Team BDS, ha ufficialmente concluso il contratto con il coaching staff che li accompagnerà nel corso del 2022. La squadra di origine svizzera ha quindi concluso le procedure per l’acquisizione di Fabian “GrabbZ” Lohmann e Christopher “Duffman” Duff, è stato anche confermato che entrambi debutteranno all’interno del team già dalle competizioni di questa season.

GrabbZ e Duffman sono ormai da considerare un duo affiatato, considerando che hanno cominciato a lavorare insieme dal 2018 nei G2 Esports e hanno accumulato esperienza in diversi tornei internazionali, rappresentano una certezza che può dare molto alla squadra durante il suo debutto in LEC, come già hanno fatto una volta con quello che era considerato il superteam del campionato europeo.

Durante l’ultimo anno il dominio dei G2, i samurai europei, sembra essere giunto al termine mancando entrambe le competizioni maggiori del 2021, MSI e Worlds. Probabilmente, per questo motivo Carlos “ocelote” Rodríguez Santiago, il CEO dell’organizzazione, ha deciso di vendere gran parte del team rinnovandolo quasi completamente in preparazione alla prossima stagione competitiva.

Questa rappresenta una grande occasione per GrabbZ e Duffman, dimostrando quanto conti l’esperienza e la bravura di un coaching staff ben preparato, soprattutto in una squadra che non ha le stesse “superstars” dei G2 ma che presenta comunque diversi talenti volenterosi di lasciare il loro segno sulla landa degli evocatori.

Working with BDS has been an absolute pleasure so far and I couldn’t be more excited for the next season to start. Fabian “GrabbZ” Lohmann

Il roster completo della squadra ancora non è stato annunciato, alcuni rumor parlano dell’acquisizione di Adam, precedentemente top laner dei Fnatic, oltre a xMatty, ex AD Carry dei Karmine Corp. Per la conferma di questi trasferimenti dovremo aspettare le prossime settimane, comunque tutti gli aggiornamenti sulle squadre LEC verranno approfonditi nella sezione Esports di GamesVillage.