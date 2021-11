Granblue Fantasy Versus: mostrata Vira

Oggi si è tenuta la Granblue Fantasy Versus Cygames Cup 2021 Winter, e Arc System Works e Cygames avevano una sorpresa in serbo per i fan: è stato infatti mostrato il gameplay di Vira, la nuova combattente che arriverà a dicembre via DLC.

Nella lunga live in fondo alla notizia potete vedere un’analisi delle sue mosse e un incontro (inizia a circa 2:22:35). Anche la pagina dei personaggi sul sito ufficiale è stata aggiornata con le sue abilità, e domani arriverà, su Twitter, un nuovo video.

Vale la pena ricordare che non sarà l’ultimo personaggio rilasciato per il gioco. Almeno un altro è in arrivo, e lui o lei sarà probabilmente annunciato al Granblue Fantasy Fes il mese prossimo. È stato recentemente confermato per l’11 e il 12 dicembre, e promette nuove informazioni su Granblue Fantasy Relink.

Qui sotto potete vedere il video della Granblue Fantasy Versus Cygames Cup 2021 Winter.