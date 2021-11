CS GO: l’ultimo qualificato del BLAST World Finals

Sfoggiando il nuovo roster sfavillante roster gli Astralis sono riusciti ad avanzare fuori dal Lower Bracket sconfiggendo i FaZe Clan e garantendosi la qualificazione al BLAST Premier World Finals che si terrà a dicembre.

Sin dall’inizio le partite sono state infiammate, iniziando su Mirage gli Astralis hanno dominato le tutte le partite fino alla sesta, quando in un round eco inaspettato i FaZe sono riusciti a segnare il primo punto sul tabellone. Le new entry Lucky e blameF hanno giocato una parte fondamentale in queste partite, a metà del primo match avevano rispettivamente 18 e 20 uccisioni.

La folla a Copenaghen ha cominciato a scaldarsi, la competizione era appena cominciata. I FaZe sono riusciti, con non poche difficoltà, ad arrivare allo score di 12-8, fin quando k0nfig ha messo loro i bastoni fra le ruote con un clutch che ha portato gli Astralis al loro primo round sul lato dei Terroristi. La risposta dei FaZe è stata immediata, rovinando l’economia della squadra danese e portandosi a casa altri due punti. Gli Astralis sono riusciti a vincere il primo match per 16-10, con blameF che ha concluso la partita con 30 uccisioni, redimendo anche la sua squadra in una mappa su cui non giocavano dal 2019.

Nel secondo round Rain è stato il salvatore dei FaZe, che hanno iniziato segnando 5 punti consecutivi sul CT side di Nuke. A metà della partita il giocatore norvegiese aveva 22 frags diventando il catalizzatore della sua squadra che era in vantaggio 11-4. Nonostante gli sforzi di Twistzz che con una triple kill ha interrotto la serie di vittorie nel round eco dei FaZe gli Astralis non sono riusciti a fermare l’avanzata del team statunitense concludendo il match 16-6.

L’ultima partita è stata giocata su Dust2, la folla della Royal Arena era in delirio, ed è stata ricompensata per il caloroso tifo quando K0nfig è riuscito ad ottenere una quad kill con un AWP sul punto A, la prima parte della partita si è conclusa 11-4. Nel secondo tempo i FaZe hanno ridotto il vantaggio preso dagli Astralis fino all’11-8, ma il team danese ha risposto a tono, sfidando l’AWP di broky e sopravvivendo sono riusciti ad accumulare altri 3 punti. Una seconda quad kill di K0nfig e l’AWP di gla1ve hanno alla fine portato a conclusione il match, qualificando gli Astralis per il BLAST World Finals.

Aspettando la conclusione del torneo e l’inizio del BLAST Premier World Finals potete trovare le informazioni aggiuntive sulle squadre classificate in qui.