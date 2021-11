Dune: 100 milioni di dollari guadagnati al box office

Il film che ha iniziato il nuovo franchise di Denis Villeneuse, Dune, è uscito il 3 settembre qui in Italia, ma in tutto il resto del mondo ha fatto numeri da capogiro in termini di soldi. Stando alla parola di Warner Bros, il film ha generato ben 100 milioni di dollari di fatturato totale nel box office, e questa è una grande vittoria per la compagnia. Si sapeva sin dalla prima settimana che sarebbe stata una grande hit, considerando che il numero di vendite nel primo fine settimana fu sbalorditivo, e pertanto l’annuncio di un secondo film era ovvio. La cosa più buffa di tutta la storia, è che i fan del libro l’hanno ritenuta una storia impossibile da rappresentare come film, per via delle sue grandi e fitte trame talmente vaste che l’opera ha generato ben 9 libri in totale, ed ognuno di essi parla di storie molto complesse. Ma anche l’impossibile è stato superato, e Villeneuse è fiero del risultato ottenuto assieme al cast di personaggi e attori. Questo ha da dire il regista sul film:

“Sto scrivendo la seconda parte proprio ora, e mi sento come se avessi di nuovo otto anni. È molto raro per me. È la prima volta che l’ho sperimentato mentre guardo uno dei miei film, ed è un momento di profonda gratitudine, di profonda gioia, e dico: ‘Grazie, vita, per avermi permesso di portarlo sullo schermo. Non so cosa ne penseranno gli altri. Ma io? Denis Villeneuve quando aveva 14 anni? Grazie”.

Molto modesto, non c’è che dire, ma l’entusiasmo del regista è molto ispirante, e ci assicura che i prossimi film saranno rilasciati con il massimo della cura e del dettaglio grafico, visivo, audio e del doppiaggio. Non abbiamo una data di uscita, ma ci aspettiamo che Dune parte 2 venga rilasciato inizio 2023 come rilascio ufficiale, ma solo il tempo ce lo dirà.