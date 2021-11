Marvel: un MMORPG tripla A è in sviluppo

Sappiamo che i prossimi anni per la Marvel sembrano molto rosei. Tra l’arrivo di Marvel Wolverine e Marvel Spiderman 2, gli annunci della compagnia in termini di videogiochi sembrano più grandi che mai, e l’attesa per vedere cosa ci daranno sembra ancora più enorme del solito. Eppure, tra tutte queste opere, una svetta sopra le altre. Quasi come se fosse successo dal nulla, EnaD Global 7 ha rilasciato un commento riguardante la roadmap dei suoi prossimi titoli in sviluppo, e tra questi uno ha catturato l’attenzione. Infatti, stando a quanto dice, un MMORPG sviluppato da Dimensional Ink Studio e ambientato nell’universo Marvel è in fase di produzione e creazione, e questo ha davvero fatto colpo. Non ci sono altri dettagli sul progetto, anche se considerando il fatto che è menzionato come una versione “a lungo termine”, possiamo probabilmente presumere che sia nelle prime fasi di sviluppo in questo momento. Nel frattempo, il track record dello sviluppatore e dei giochi su cui ha lavorato dovrebbe anche darci una buona idea di che tipo di gioco sarà. La roadmap sembra indicare proprio questo, e da cui possiamo solamente speculare su cosa possa esserci dentro. Bisogna notare che, nonostante sia una notizia fantastica, comporta una serie di grandi problemi. Infatti, gli MMORPG sono i progetti più ambiziosi che una compagnia di videogiochi può approcciare, siccome bisogna tenere conto di una miriade di cose, come investitori, timeline, marketing e tutto lo sviluppo dietro. Se ci aggiungiamo che Riot Games sta creando anch’essa un MMO ambientato nel mondo di League of Legends, le cose si fanno sempre più difficili. È interessante notare che questo potrebbe non essere l’unico gioco Marvel multiplayer AAA in lavorazione. All’inizio di quest’anno, si vociferava che PlayStation stesse lavorando a un titolo Marvel multiplayer non annunciato che forse vedremo ai Game Awards stessi.