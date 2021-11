State of Decay 3: al team si aggiunge un membro di Saints Row

È passato un po’ di tempo dall’annuncio di State of Decay 3, e non abbiamo visto nulla del gioco o sentito nulla a riguardo da quel primo trailer di rivelazione in CG. E anche se potrebbe volerci un po’ di più prima che questo cambi, abbiamo un nuovo interessante aggiornamento sullo sviluppo del progetto. Se si da un’occhiata al profilo LinkedIn di Mitri Van si viene la conferma che è entrato a far parte di Undead Labs, lo sviluppatore di State of Decay 3. Van era precedentemente in Volition, dove era stato dal 1999. Durante il suo lungo mandato presso l’azienda, l’artista ha lavorato su una serie di progetti, in particolare come direttore artistico tecnico in Saints Row 2, Saints Row The Third e il prossimo reboot di Saints Row. Presso Undead Labs, ha assunto la posizione di Principal Technical Artist. Quando State of Decay 3 è stato annunciato per la prima volta, Microsoft e Undead Labs hanno confermato che il gioco di sopravvivenza degli zombi era in fase di pre-produzione all’epoca, il che suggerirebbe che c’è ancora molta strada da fare prima che il gioco sia pronto per essere mostrato al pubblico, tanto meno che possa essere rilasciato. Anche in assenza di aggiornamenti ufficiali, tuttavia, abbiamo avuto alcuni dettagli interessanti in arrivo. All’inizio di quest’anno, ad esempio, un annuncio di lavoro ha suggerito che il gioco fosse stato costruito su Unreal Engine 5. Queste sono buone notizie per quanto riguarda lo sviluppo di State of Decay 3, e anche se non abbiano davvero tante notizie a riguardo, è bello vedere che il team di sviluppo ci sta mettendo anima e corpo nella sua realizzazione. Continueremo a monitorare la sua performance finché non avremo ulteriori informazioni a riguardo, ma state certi che quando avremo conferme vi terremo aggiornati il prima possibile. State of Decay 3 arriverà prossimo anno su console e PC.