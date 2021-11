Rainbow Six Extraction è entrato in fase Gold

Lo sviluppo di Rainbow Six Extraction è stato tutt’altro che liscio, con molteplici ritardi sin dal suo reveal all’E3 2019. Tuttavia, sembra che lo sparatutto co-op sia finalmente entrato in fase Gold, ciò che significa che lo sviluppo del titolo è stato finalmente portato a termine ed ora viene inviato sugli scaffali dei negozi fisici e digitali.

Ispirato alla modalità Outbreak di Rainbow Six Siege, Extraction vede il mondo sotto l’assalto di un parassita alieno noto come Archaeans. Spetta a R.E.A.C.T. avventurarsi in diversi alveari, combattendo gli alieni e tenendo sotto controllo la loro minaccia. Ci sono 18 diversi Operatori tra cui scegliere, ognuno con le proprie abilità uniche, che si tratti delle capacità di guarigione di Doc o dei nanobot di Finka.

Rainbow Six Extraction uscirà il 20 gennaio 2022 per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Sarà venduto al prezzo di €39,99 e conterrà contenuti endgame come il protocollo Maelstrom.

We’re very proud to share that Rainbow Six Extraction has gone gold!

See you in the containment zone on January 20, 2022. pic.twitter.com/AjgDi0jnxD

— Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) November 26, 2021