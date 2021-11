Final Fantasy XVI è ancora il titolo più atteso dai lettori di Famitsu

L’imminente RPG Final Fantasy XVI è stato al primo posto o intorno al primo posto nelle classifiche settimanali di Famitsu per i giochi in arrivo più attesi per un certo numero di settimane (o mesi, piuttosto), e non sorprende che questo non sia cambiato. Nell’ultima classifica, il gioco mantiene il primo posto, tenendo un buon vantaggio sul sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che balza al secondo posto, ora che Shin Megami Tensei 5 è uscito.

L’intera top 10, come la maggior parte delle settimane, è dominata in gran parte dai prossimi giochi per Nintendo Switch. Nella top 5, dopo i due giochi già citati, abbiamo Bayonetta 3, Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente, Splatoon 3.

Potete controllare l’intera top 10 qui sotto. Tutti i voti sono stati espressi dai lettori di Famitsu tra il 3 e il 10 novembre:

1. [PS5] Final Fantasy XVI- 731 voti

2. [The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 618 voti

3. [NSW] Bayonetta 3 – 578 voti

4. [Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl – 458 voti

5. [NSW] Splatoon 3 – 424 voti

6. [NSW] Dragon Quest 10 Offline – 353 voti

7. [NSW] Pokemon Legends: Arceus – 329 voti

8. [PS5] Gran Turismo 7 – 311 voti

9. [NSW] Ushiro – 304 voti

10. [NSW] Strategia del triangolo – 292 voti