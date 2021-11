The Game Awards 2021: grosso annuncio in vista, si tratta di Silent Hill o Breath of the Wild 2?

Geoff Keighley non riesce a contenere l’entusiasmo per questa edizione dei The Game Awards 2021, tanto da aver appena spoilerato tramite il suo profilo Twitter che quest’anno assisteremo ad un annuncio davvero importante legato ad una World Premiere cui lavoro per il reveal è datato addirittura a 2 anni e mezzo addietro.

Ma quale potrebbe essere questo grandissimo reveal? Gli indiziati sono 2! Il primo è sicuramente il nuovo capitolo/remake di Silent Hill, cui rumor sono partiti nel 2019 (circa 2 anni e mezzo fa). Il secondo indiziato invece è The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, anch’esso atteso dalla massa da quasi 2 anni.

Attenzione però, perché nel suo tweet Keighley non parla di aver lavorato con il publisher, ma con lo sviluppatore e dunque, il World Reveal in questione potrebbe anche essere legato ad una produzione minore o addirittura ad un titolo indipendente. Scopriremo il tutto la notte tra il 9 e il 10 dicembre, quando il livestreaming dei The Game Awards 2021 sarà live!

Just saw the final cut of a #thegameawards world premiere we have been working on with a developer for 2.5 years.

Truly honored we are entrusted to share this work with the world.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 28, 2021