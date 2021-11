13 Sentinels Aegis Rim: svelata la data d’uscita su Switch

Atlus ha recentemente tenuto una livestream dedicata per celebrare il secondo anniversario di 13 Sentinels Aegis Rim. Il gioco di strategia/avventura sci-fi è uscito ora su PS4, ma è anche confermato che uscirà per Nintendo Switch il 14 aprile 2022. Insieme ai costumi alternativi per le battaglie, la versione per Nintendo Switch includerà anche il DLC degli archivi digitali con illustrazioni aggiuntive.

Le voci fuori campo in inglese saranno incluse anche nella versione giapponese. Atlus ha anche confermato nel livestream che ha venduto oltre 500.000 unità in tutto il mondo dalla sua uscita iniziale nel novembre 2019 per il Giappone. Insomma, per coloro che non hanno una PlayStation 4, finalmente potranno giocare il titolo sulla propria Switch. Intanto, per ulteriori notizie legate al mondo dei videogiochi e non continuate a seguirci sulle pagine di GamesVillage.it