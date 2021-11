League of Legends: il ritorno della KeSPA Cup 2021

L’associazione coreana per gli esport (KeSPA) ha annunciato l’edizione 2021 della KeSPA Cup, il torneo sarà l’occasione per vedere diverse squadre Orientali di League Of Legends competere insieme alle squadre dell’LCK.

KeSPA ha annunciato il 27 novembre tutte le date, i team e il format della competizione annuale. L’evento si svolgerà dal 10 al 12 dicembre, con la possibilità per i team coreani di giocare direttamente di persona ad Ulsan.

Parteciperanno al torneo un totale di 16 squadre, 12 dal League of Legends Champions Korea, di cui tre dall’Academy mentre le rimanenti quattro squadre arriveranno da diverse leghe Asiatiche.

Parteciperanno ad honorem tutti i team che hanno vinto il titolo di campioni del mondo, quindi Gen.G, DRX e Damwon Kia saranno sicuramente presenti al torneo.

Secondo quanto annunciato, i primi due round della competizione saranno giocati in stile LCK in un formato al meglio delle 3 partite, mentre finali e semifinali saranno al meglio delle 5.

La KeSPA Cup 2021 rappresenterà l’occasione per mostrarci quali sono i team che potranno essere in cima alla classifica quest’anno e soprattutto quale squadre dell’Academy potranno fronteggiare gli ex campioni del mondo in uno dei meta che si è dimostrato essere tra i più forti nel panorama competitivo di League of Legends.

La competizione di quest’anno, la KeSPA Cup, si terrà a Ulsan City per il terzo anno consecutivo e per la prima volta da 2 anni una parte del torneo sarà offline.

Non ci resta che aspettare il 10 dicembre per l’inizio del torneo, tutti gli aggiornamenti sul torneo saranno pubblicati nella sezione esports di GamesVillage.