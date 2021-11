Steam raggiunge i 27 milioni di utenti connessi

Steam non è estraneo a battere i record. Essendo la piattaforma di gioco per PC più popolare disponibile, ha registrato aumenti significativi nella sua base di utenti simultanei, specialmente di recente con i saldi autunnali (e soprattutto dopo che la pandemia di COVID-19 ha reso necessario il blocco e la permanenza a casa). Aveva oltre 26,9 milioni di utenti simultanei nell’aprile 2021 e secondo SteamDB su Twitter, ha battuto di nuovo il record, superando oltre 27 milioni di utenti simultanei. Il totale simultaneo di picco di tutti i tempi è attualmente di 27.384.959 utenti, probabilmente a causa della recente vendita autunnale di Steam. Migliaia di giochi sono stati scontati e dato che ha coinciso con un giorno festivo negli Stati Uniti nel Giorno del Ringraziamento, ha senso stabilire un nuovo record (soprattutto tenendo conto delle condizioni esistenti). Questa è una notizia fenomenale e spettacolare per il resoconto dell’azienda, e sicuramente durante il periodo natalizio questi numeri potranno non fare altro se non aumentare visti i saldi che verranno poi rilasciati per l’evento di natale. Steam, dal resto, rimane uno dei grandi colossi delle piattaforme di videogiochi, e vederla crescere così tanto nonostante l’ostile mercato delle console e dei computer è una buona notizia, segno che la Valve non è per niente rimasta indietro.

Steam once again beats its online concurrent users record with over 27 million users currently online.

Previous record was set in April at 26.9 million.https://t.co/D6WDHbz0B4 pic.twitter.com/z9d5cDd1JL

— SteamDB (@SteamDB) November 27, 2021