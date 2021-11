Wronged Us Anteprima: l’inquietante proposta di Delusional Studio

Wronged Us è un videogioco dalle molteplici facce, che intende catapultare il giocatore nel mondo inquietante ed oscuro ideato dall’unica persona che si cela dietro questo progetto. Si tratta di un titolo survival-horror in terza persona, sviluppato da un unico soggetto presso Delusional Studio (cliccate qui per accedere al sito ufficiale) e che affonda le sue radici in un’epoca storica del settore, in cui l’ampio spazio dedicato agli indie potrà permettere a Wronged Us, se dovesse rispettare le aspettative, di spiccare in mezzo a molti altri colossi tripla A che segneranno profondamente il mercato. Sebbene non siano state fornite molte informazioni sul gioco, disponiamo comunque di qualche elemento che può farci comprendere quantomeno le intenzioni iniziali dello sviluppatore.

L’analisi che vorremmo dedicare a Wronged Us è frutto, come già accennato, delle scarse notizie che ci sono state fornite da Delusional Studio, la software house dell’opera, che ha recentemente pubblicato il primissimo gameplay trailer, che è arrivato circa un mese dopo l’annuncio ufficiale. Il video gameplay è riuscito dove il trailer d’annuncio aveva peccato di superficialità. Infatti, il video con il quale Delusional Studio aveva inizialmente annunciato al mondo l’arrivo nel 2022 di Wronged Us, non mostrava altro che un uomo, che si scoprirà poi essere il protagonista del gioco, osservare due figure inquietanti sulla cima di una collina.

Wronged Us: quanto peso ricoprirà l’open-world?

É stato il gameplay trailer, successivamente, a fornirci una visione più chiara di quanto aspettarci con l’arrivo di Wronged Us sul mercato. Con questo survival horror fortemente story-driven e dall’impronta cinematica, il giocatore sarà in grado di catapultarsi in un open-world che, verosimilmente, sarà ricco di dettagli e attività da svolgere. Negli anni abbiamo avuto moltissimi esempi di videogiochi open-world pieni zeppi di quest secondarie e meandri nascosti in cui cercare tesori misteriosi, come The Legend of Zelda Breath of the Wild o Red Dead Redemption 2. Certo, i due titoli che abbiamo appena citato sono la crème de la crème dei videogiochi a mondo aperto (e tripla A). Considerando che stiamo parlando di un indie che, peraltro, è in sviluppo grazie agli sforzi di un singolo individuo, le aspettative non possono far altro che ridursi, se non altro, con l’obiettivo di arrivare al day-one, pronti a gustarci la trama che ci verrà offerta, piuttosto che il dettaglio del mondo di gioco.

Secondo il director dell’opera, il mondo di gioco è ambientato in una strana ed angosciante cittadella fatiscente. Qui, il protagonista Isaac, potrà liberamente circolare per le vie e le strutture che costituiscono il villaggio in rovina, nonché interagire con numerosi, e speriamo differenti tra loro, personaggi non giocabili, i quali affideranno ad Isaac varie missioni collaterali da portare a termine. L’open-world, inoltre, è cosparso di orrori psicologici di ogni tipo, puzzle ed enigmi da risolvere con il mero ragionamento e, ovviamente, sconvolgenti e fatali creature che vogliono a tutti i costi la morte del protagonista.

Ecco cosa sappiamo dello sviluppo

Originariamente previsto per un’uscita nel 2022, ad oggi sappiamo che è fortemente probabile che Wronged Us faccia capolino nel 2023, proprio a causa della scarsità di collaboratori che possano aiutare Delusional Studio a perfezionare l’opera. Questo survival horror è stato concepito oramai un anno e mezzo fa circa e, secondo lo sviluppatore, sebbene si trovi ancora alle fasi iniziali di lavoro, Wronged Us potrebbe avere davanti a sé ancora un anno intero di produzione.

Ciò giustifica molto bene, se non altro, le condizioni in cui è stato pubblicato il gameplay trailer. Questo, infatti, non è altro che il risultato di una combinazione di scene prelevate da build di gioco differenti: ecco perché alcune scene si differenziavano tra di loro sul fronte tecnico e grafico. Proprio a causa dell’arretratezza dei lavori, lo sviluppatore ha voluto rendere noto a tutti che i modelli dei personaggi, così come la qualità delle ambientazioni subiranno un notevole cambiamento da qui al day-one di Wronged Us. Quelli presenti nel trailer rappresentano solamente un’indicazione di ciò che vuole essere il risultato finale di Delusional Studio.

Un gameplay celebrativo

Dal gameplay trailer, oltre ad alcuni NPC e alle ambientazioni, abbiamo potuto buttare l’occhio su alcune delle meccaniche protagoniste del gioco, meccaniche che pare siano state prese in prestito da alcune delle saghe videoludiche più famose di tutti i tempi. Tanto per cominciare, come evidenziato dallo sviluppatore, il gioco vuole ispirarsi al capolavoro di FromSoftware Dark Souls, soprattutto per quanto riguarda la struttura del mondo aperto e il design delle quest secondarie. Delusional Studio vuole realizzare un titolo caratterizzato da un’elevato livello di sfida, ottenibile (in parte, secondo noi) tramite l’eliminazione di un’interfaccia utente che specifichi lo stato della quest selezionata (il gioco, in sostanza, non comunicherà all’utente se la quest è iniziata, completata o fallita).

In secondo luogo, la saga di survival-horror più celebre di tutti i tempi, ovvero Resident Evil, è stata la fonte di ispirazione di Delusional per quanto concerne la struttura del gameplay e delle sue meccaniche. Abbiamo notato di come il giocatore affronterà la sfida da una visuale in terza persona e che potrà utilizzare a proprio favore le armi da fuoco, sebbene ancora non siamo sicuri che si tratti dell’unica tipologia di arma a disposizione del protagonista. In alternativa, sarà possibile seguire un approccio più stealth, rispetto a quello a “muso duro”. Resident Evil, inoltre, è stato necessario anche per far sviluppare a Delusional l’idea degli enigmi e dei puzzle da risolvere lungo la terrificante avventura. Non è tutto, perché, infine, Silent Hill ha fornito preziosi consigli per l’allestimento di una trama, a detta dell’autore, coinvolgente, traumatica e fortemente orrorifica. L’inquietudine che la trama potrebbe infondere ai giocatori, ha permesso a Delusional Studio di arrivare ad immaginare la sua opera contrassegnata da una scritta recante “PEGI 18“.

Sviluppatore: Delusional Studio

Publisher: Delusional Studio

Piattaforme: PC e console

Data d’uscita: TBA

Wronged Us è un’opera che, speriamo, saprà distinguersi tra la spietata concorrenza che gli forniscono la pletora di survival-horror presenti sul mercato. Sebbene molti sono gli elementi mutuati da altre saghe storiche, il nostro ottimismo è rivolto alla possibilità che Delusional Studio possa mettere insieme un forte team di sviluppo che integri gli elementi già citati con altre meccaniche, magari anche innovative o inaspettate. Ad ogni modo, ci sentiamo desiderosi di mettere le mani su questa esperienza sanguinolenta e raccapricciante, che dimostra di essere ambiziosa ed interessante. Lo sviluppatore, infine, si è recentemente espresso nei confronti della community, lanciandole un messaggio molto preciso: cercherà di prendere in considerazione ciascun consiglio e feedback che proverrà dai videogiocatori.