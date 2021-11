House of Gucci: Jared Leto comprende il suo personaggio

La star dell’ultimo film di Ridley Scott House of Gucci, Jared Leto, ci ha rivelato perché comprende a pieno il suo personaggio di Paolo Gucci nel film. House of Gucci è basato sul libro del 2001 The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden e presenta un cast stellare insieme a Leto che include artisti del calibro di Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino , Jeremy Irons e Salma Hayek. Leto ha recentemente incontrato Vanity Fair per analizzare alcuni dei suoi principali ruoli di Hollywood. Parlando della sua ultima avventura con la Maison Gucci, ha rivelato di aver letto la sceneggiatura “per un’altra parte”, ma ha preferito il ruolo di Paolo perché “si è davvero legato” al personaggio. Ha spiegato come si è relazionato alla sensazione di essere un “artista frustrato” che non viene “ascoltato o visto” da coloro che gli sono “più vicini”. Ha continuato a descrivere Paolo come qualcuno che è “incompreso” e lotta con la mancanza di opportunità di “condividere la sua visione creativa” che può essere una “cosa davvero difficile per un artista”. Di seguito vi elenchiamo la citazione completa dell’attore riguardante la parte:

“Quando mi è stata inviata la sceneggiatura di ‘House of Gucci’, in origine era per un’altra parte. E quando l’ho letta, mi sono davvero unito a Paolo. È un artista. Quindi avevamo un po’ di cose in comune. È un artista frustrato . Certamente l’ho sentito nella mia vita. Non è davvero visto o sentito dalle persone a lui più vicine. E vuole solo condividere la sua visione creativa con il mondo. E non ha mai veramente l’opportunità. E questa è una cosa davvero difficile per un artista, che l’unica cosa che vogliono fare è creare qualcosa e condividerlo con il mondo, e non hanno la possibilità di farlo. È un ragazzo incompreso”.