PUBG Mobile Global Championship: le Grand Finals saranno un evento semi-LAN

Le PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2021 Grand Finals si svolgeranno tra il 21 e il 23 gennaio, è stato dichiarato da James Yang, direttore Tencent di PUBG Mobile global esport, che non si tratterà di un evento LAN.

L’evento adotterà un format “semi-LAN“, come è stato definito dal direttore Tencent in un intervista, i 16 giocatori finalisti si sfideranno in un solo server, per assicurare l’equità tra le condizioni di gioco delle varie squadre alcune viaggeranno da alcuni paesi in modo da garantire una minore latenza con il server.

Alcune squadre rimarrano nel loro paese, altre voleranno verso una location per il torneo. [La PMGC Grand Final] non è un evento completamente online o offline. Sarà una sorta di semi-LAN

James Yang Direttore in Tencent di PUBG Mobile Global Esport

Yang non ha rivelato dove si terrà il torneo, ma ha detto che sarà presto annunciato ufficialmente, ha dichiarato che l’evento non si svolgerà in uno stadio e che i team potranno giocare in un ambiente protetto, probabilmente un server dedicato. Tutte queste informazioni rimangono comunque non definitive in quanto il format può cambiare a seconda delle regole imposte dagli stati per via della pandemia.

La finale dell’anno scorso doveva essere un evento live e si sarebbe dovuta svolgere nella Coca Cola Arena di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto detto da Yang, Tencent ha sperato e tentato di svolgere il torneo in uno stadio ma per via della situazione riguardante il COVID-19 non è stato possibile.

Il direttore Tencent ha inoltre rifiutato di dire quali sarebbero stati i team direttamente invitati alla finale dell’evento, concludendo che anche questa informazione avrà presto un annuncio ufficiale.

