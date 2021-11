Mobile Legends: annunciata la M3 World Championship

Moonton, il publisher cinese con sede a Shanghai ha annunciato la terza edizione del Mobile Legends: Bang Bang World Championship, anche conosciuta come M3 World Championship. La competizione inizierà a breve, per la precisione il 6 dicembre 2021 al Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre, sarà infatti offline e parteciperanno molti team da tutto il mondo.

Il montepremi totale del torneo ammonta a 800 mila dollari, circa 3 volte quello dell’anno scorso. L’esplosione dei MOBA Mobile è probabilmente dovuta all’uscita di League of Legends: Wild Rift, e l’ M3 World Championship rappresenta un punto di giunzione tra i giocatori del genere nonché una possibile svolta per l’ecosistema competitivo e non di Mobile Legends: Bang Bang (MLBB).

Secondo quanto pubblicato da Esports Charts l’M2 World Championship, cioè l’edizione precedente del mondiale di Mobile Legends, ha avuto un picco massimo di 3 Milioni di spettatori, al momento della competizione era il secondo evento esportivo più seguito al mondo, dopo i Worlds di League of Legends del 2019.

Le aspettative sono quindi alte per questo M3 World Championship, con la continua crescita degli esports in questo periodo, molte associazioni si sono interessate alle competizioni di Mobile Legends, tra i nomi più importanti vediamo i Natus Vincere, che saranno presenti all’evento e, con l’introduzione delle competizioni ufficiali di Wild Rift da parte di Riot Games, sempre più squadre e giocatori si stanno avvicinando al mondo dei MOBA Mobile.

La magnitudine dell’evento si vedrà anche dagli spettatori che si presenteranno o che seguiranno dal canale youtube o dalla pagina facebook di Mobile Legends la trasmissione del M3 World Championship che inizierà con il Group Stage il 6 Dicembre.