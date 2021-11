Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: a Canalipoli, qualcosa desta il sospetto dei fan

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono usciti dieci giorni fa e questo remake dei giochi della quarta generazione ha già raggiunto un traguardo più che notevole, posizionandosi in cima alle classifiche di vendita, sia in UK che in Giappone. Ebbene, oltre ad affrontare l’avventura e a confrontarsi con qualche elemento innovativo, i giocatori si sono imbattuti anche in una cosa curiosa che ha destato i sospetti dei fan più fedeli dei capitoli di Sinnoh.

Una cosa che potreste aver notato anche voi, riguarda la Biblioteca situata a Canalipoli, la città ubicata ad ovest nella mappa della regione di Sinnoh. Qui, in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, potrete imbattervi in una storia tanto affascinante quanto nuova, in quanto non era presente nei giochi originali del 2006.

Il testo, leggibile al secondo piano della Biblioteca di Canalipoli (ma anche su Twitter), si intitola “La leggenda del mare” e pare che, nel mondo dei Pokémon, questo sia un testo che è stato scoperto solo di recente e che, pertanto, non ne siano stati scoperti tutti i significati, proprio a causa del fatto che si tratta di un testo antico. Ecco il testo per intero:

C’era una volta nel Mare Orientale, un Pokémon conosciuto come il “Principe”. Un umano coraggioso chiese ai Pokémon del mare di fargli vedere il Principe. Così, Buizel, Mantyke e un Qwilfish dagli enormi spuntoni hanno riconosciuto il coraggio dell’uomo e si unirono a lui. Insieme, salparono a bordo di una barca sul mare striato dal tramonto, navigando attraverso l’oceano e le sue onde. La notizia giunse alle orecchie del Principe, il quale decise di andare incontro all’umano.

Questa curiosa leggenda ha già scatenato il diffondersi di numerosi rumor e teorie che complottano per un’estensione di suddetta storia in Leggende Pokémon Arceus, d’imminente arrivo su Nintendo Switch. Che la storia ritorni nel futuro della saga di Pokémon? Non si ancora, nel frattempo, godetevi i remake di Sinnoh con Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, attualmente disponibili su Nintendo Switch.