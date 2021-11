Monster Hunter World Iceborne: dal 4 dicembre terminano i crossover del film e di Assassin’s Creed

Le missioni evento dedicate al crossover del il film ispirato al gioco di Capcom e Monster Hunter World Iceborne terminano il 4 di dicembre. Inoltre dallo nello stesso giorno finisce anche il crossover con Assassin’s Creed. Le notizie sono arrivate tramite la pagina ufficiale di Twitter. Le armature acquistate durante il periodo dell’evento possono essere utilizzate anche dopo la fine dei crossover.

Di recente il gioco ha superato le venti milioni di unità vendute, comprese le spedizioni di Monster Hunter World: Iceborne Master Edition. L’ultimo record, riguardante le vendite digitali e le spedizioni, era di 16 milioni di unità. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Storia

Uno stormo di Legiana fugge in volo dalla Foresta antica. Insospettiti dal loro strano comportamento, i membri della commissione decidono di seguirli e attraversano l’oceano sull’aeronave della Terza flotta. Dopo un viaggio sul mare in burrasca, si trovano di fronte un nuovo continente ricoperto di neve e ghiaccio. La commissione di ricerca si avventura in una nuova area dal clima glaciale, le Distese brinose. Si tratta di un’area del tutto inesplorata, e la priorità della commissione sarà scoprire nuovi mostri e fauna endemica che la popolano.

Ecosistema

Le Distese brinose sono una regione fredda, inospitale presentano varie aree, ricoperte di neve e ghiaccio. A primo impatto può sembrare troppo ostile, ma pullula di forme di vita uniche. Potrete incontrare erbivori con una pelliccia spessa per proteggersi dal freddo. Raccogliete i peperoncini per preparare bevande calde e combattere il freddo.

Caccia

ll rampino artiglio è un’estensione della fionda, che ti permette di aggrapparti ai mostri usando un gancio affilato a forma di artiglio. Quando vi aggrappate a un mostro, avrete a disposizione nuove manovre, come controllare i suoi spostamenti.

Monster Hunter World: Iceborne, è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e per PC tramite Steam.

