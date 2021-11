Guilty Gear Strive: pubblicata la guida su Happy Chaos

Happy Chaos è il prossimo combattente che si aggiunge al parco di combattenti offerta dal picchiaduro di Arc System Works, Guilty Gear Strive. Il personaggio farà il suo arrivo a partire dal giorno 30 novembre, cioè da domani, per i possessori del Season 1 Pass. Per tutti gli altri, invece, l’attesa verrà prolungata fino al 03 dicembre 2021.

Arc System Works, in occasione dell’aggiunta di Happy Chaos, ha deciso di pubblicare un video-guida su Guilty Gear Strive (come successe nel caso di Goldlewis) che spiega il moveset del nuovo combattente, così come le abilità di cui è dotato e le combo che può sferrare. Happy Chaos è armato di pistola (un po’ come Elphet Valentine di Guilty Gear Xrd) e può brandirla per scatenare una pioggia di proiettili, pronti ad atterrare prepotentemente sull’avversario.

“At The Ready” prepara l’arma di Happy Chaos, tramite un movimento che, nel frattempo, colpisce a breve distanza l’avversario. Successivamente, il personaggio spara in base al numero di proiettili disponibili e allo stato dell’indicatore di concentrazione. Sebbene Happy Chaos non possa parare alcun attacco mentre prepara la pioggia di proiettili, egli può tranquillamente contrattaccare con numerose mosse disponibili nel suo arsenale.

“Steady Aim“, invece, è un attacco decisamente più potente e che infligge danni aggiuntivi per ogni colpo inferto. Tuttavia, come per “At The Ready”, Happy Chaos non potrà pararsi da eventuali mosse speciali inflitte. Il personaggio potrà anche ricaricare le munizioni e recuperare concentrazione tramite all’abilità “Capro Espiatorio“, che genera un secondo corpo che funge da scudo a quello originale, che intanto può retrocedere per il recupero delle energie.

Guilty Gear Strive è attualmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.