Half-Life 3 non risulta attualmente in sviluppo, soprattutto a causa dei grossi sforzi che impegnano la compagnia, Valve, a valutare i giochi in vista dell’esecuzione su Steam Deck. Secondo quanto affermato da Tyler McVicker di Valve News Network, non esiste alcun seguito di Half-Life 2 che sia attualmente in sviluppo.

Così, per chiarire. Esiste un vero e proprio sequel di Half-Life 2 Episodio 2 in sviluppo presso Valve Software? Anche perché il finale di Half-Life Alyx suggerisce una continuazione della storia di Gordon Freeman. Il problema, purtroppo, è che al momento non c’è un team di sviluppo che lavori su un qualcosa al di fuori di giochi già completati che devono girare su Steam Deck. Valve sta cercando di far uscire la sua console portatile, soprattutto a causa del grande successo generato, non previsto originariamente dagli sviluppatori dell’hardware. Half-Life 3 o Half-Life 2 Episodio 3, qualsiasi FPS tradizionale da giocare con mouse e tastiera non è in sviluppo a Valve.

McVicker, successivamente, ha affermato che Valve starebbe lavorando ad un progetto separato da Half-Life, chiamato Citadel. Secondo McVicker, le sue meccaniche di gioco lo rendono particolarmente adatto all’hardware di Steam Deck. Ecco il perché dei grossi sforzi riguardanti questo progetto.

Ebbene, Valve non starà lavorando ad Half-Life 3, tuttavia, qualcosa in serbo per i suoi fan lo ha e le sorprese continueranno nel corso nel 2022, anno di uscita di Steam Deck.