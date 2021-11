Street Fighter V The Champion Edition: il DLC Luke è disponibile

Street Fighter V: Champion Edition ha visto l’introduzione di nuovi personaggi, che sono stati aggiunti con l’avvento del Season Pass 5. Inoltre sono state aggiunte anche nuove modalità come la più recente Online Tournament. I giocatori della Champion Edition dedicata al famoso franchise Capcom, che possiedono anche il Season 5 Character Pass, riceveranno oggi il suo quinto personaggio con Luke.

A seguito di un evento con suo padre che ha segnato la sua infanzia, Luke avrebbe iniziato a combattere e si sarebbe arruolato nell’esercito, imbattendosi successivamente in Guile. Luke si occupa di fare pressione su un avversario con attacchi che lo spingono costantemente in avanti. Il Sand Blaster spara un proiettile e può zonare gli avversari; il Rising Rocket è utilizzato da Luke per il lancio degli avversari e la difesa antiaerea; Avenger, può essere seguito in No Chaser, ed è un attacco con caricato con la spalla; Flash Knuckle è un attacco combo effettuato con i pugni.

Attualmente si dice che Street Fighter VI sia in sviluppo per Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X/S e PS5 con un annuncio probabile per il prossimo anno e Luke è un personaggio importante. Anche se l’uscita di Luke segna la fine di nuovi personaggi e aggiornamenti massicci, Capcom non sta ancora abbandonando il supporto per il gioco.Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina di Steam:

Sin dal lancio, nel 2016, Street Fighter V ha introdotto una quantità di nuovi personaggi, costumi, livelli e altri contenuti aggiuntivi. Ora l’intera collezione è disponibile in Champion Edition, che include Street Fighter V e oltre 2000 contenuti pubblicati negli anni per il gioco. Sono inclusi tutti i 24 personaggi disponibili fino alla stagione 4, che si sommano ai 16 originari per portare il totale a ben 40 personaggi.

Street Fighter V: Champion Edition è disponibile per PlayStation 4 e PC tramite Stream.