Racegame Speed Room: il marketplace italiano dedicato al simracing

Nato dalla collaborazione di Car Man Srl, Genesim e SinTech, Racegame Speed Room è la nuova piattaforma dedicata agli appassionati di SimRacing e ai professionisti del settore, un marketplace che guarda al futuro tramite l’informatizzazione e la gestione di tutti gli aspetti della carriera in un unico portale.

Racegame Speed Room vuole essere il punto d’incontro tra il Motorsport virtuale e reale, con esperienze in pista atte alla formazione e all’allenamento dei piloti, organizzazione di eventi e di gare facendo da tramite tra coloro che lavorano nell’esport, ai content creator, alle aziende, a tournament organizer, publisher e i giocatori.

La piattaforma web permette di unire il mondo del sim-racing su console e su PC, con oltre 15 titoli supportati, il progetto racchiude un sistema di raccolta ed elaborazione di dati e log che forniscono un supporto a 360° ai giocatori, inoltre i servizi, gli strumenti e le funzionalità di gioco permettono di valutare le prestazioni dei piloti in ogni momento per rendere a tutti possibile il miglioramento delle proprie performance.

La piattaforma rimane sempre indipendente dal gioco e dall’hardware impiegato, ogni attività svolta viene inviata al database: statistiche, dati, classifiche e penalità, vengono automaticamente elaborati dal sistema, che offrirà una valutazione delle capacità creando un profilo del pilota, che sarà “pubblico” sul sito web di Speed Room e dove saranno presenti anche news, gli eventi a cui ha partecipato e i suoi video. Questo sistema garantisce sia al giocatore di trovare competizioni che sono adatte al suo livello sia ai team e ai publisher di avere le informazioni necessarie per poter valutare il curriculum di ogni persona.

Una volta che il giocatore viene profilato dal sistema viene assegnato un Rank, questo è valido e univoco in tutte le competizioni ed è basato su 3 criteri:

Driver Performance Ranking

Driver Safety Ranking

Driver Experience Ranking

La combinazioni di questi 3 fattori genera l’accesso a licenze specifiche, da Rookie a Pro, nel tempo il giocatore può migliorare il proprio Rank salendo nelle classifiche e migliorando il proprio stile di guida.

La funzionalità esclusiva di Racegame è il Palinsesto unico con un unica classifica Master, tramite l’unificazione di eventi che per loro natura sarebbero isolati, come i risultati, è possibile alimentare i risultati dei partecipanti, il proprio ranking e la classifica, anche su titoli e categorie differenti, per un profilo utente che è sempre più completo, un vero e proprio database per i publisher. Gli aggregati di eventi possono quindi essere usati per riunire i risultati di eventi e anche di poter creare un

percorso formativo.

In modo da garantire il rispetto delle regole e la professionalizzazione della piattaforma, Racegame Speed Room include anche un servizio Anticheat, denominato Intercheater, che permette il rilevamento dei cheat, la ricostruzione della rete dei giocatori e un controllo della community. L’automatizzazione nell’inserimento dei dati aiuta a ridurre alterazioni nei profili dei giocatori, Intercheater, l’anticheat con certificazione e riconoscimento Microsoft, garantisce che tutti i file alterati vengano bloccati e invalidati.

É presente nel portale la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per la durata di 6 mesi, questo prevede la possibilità di partecipare a tutti gli eventi presenti in Racegame, oltre a gadget, servizi e prodotti dai Partner.

Per iscriversi o per trovare tutte le informazioni si può visitare il sito ufficiale di Racegame e il portale web Racegame Speed Room.