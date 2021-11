Classifica italiana: Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella quarantaseiesima settimana di questo 2021, dal 15 al 21 novembre. I Pokémon si prendono la cima della classifica, con Pokémon Diamante Lucente in prima posizione e Pokémon Perla Splendente in seconda; in nona posizione c’è anche il bundle con tutti e due. Ottimo debutto quindi per il remake arrivato su Nintendo Switch. Da sottolineare oltretutto che per questi due titoli è presa in considerazione solo la versione fisica. Podio chiuso da FIFA 22, mentre Forza Horizon 5, terzo la scorsa settimana, esce dalla top 10. Per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è l’FPS Battlefield 2042. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 POKEMON BRILLIANT DIAMOND* SWITCH

2 POKEMON SHINING PEARL* SWITCH

3 FIFA 22 PS4

4 BATTLEFIELD 2042 PS5

5 CALL OF DUTY: VANGUARD PS4

6 THE LAST OF US PART II PS4

7 BATTLEFIELD 2042 PS4

8 GRAND THEFT AUTO V PS4

9 POKEMON BRILLIANT DIAMOND + POKEMON SHINING PEARL* SWITCH

10 JUST DANCE 2022 SWITCH

CONSOLE

1 POKEMON BRILLIANT DIAMOND* SWITCH

2 POKEMON SHINING PEARL* SWITCH

3 FIFA 22 PS4

4 BATTLEFIELD 2042 PS5

5 CALL OF DUTY: VANGUARD PS4

6 THE LAST OF US PART II PS4

7 BATTLEFIELD 2042 PS4

8 GRAND THEFT AUTO V PS4

9 POKEMON BRILLIANT DIAMOND + POKEMON SHINING PEARL* SWITCH

10 JUST DANCE 2022 SWITCH

PC

1 BATTLEFIELD 2042

2 DYNASTY WARRIORS 6

3 OUTRIDERS

4 FOOTBALL MANAGER 2022

5 F1 2021

6 INSURGENCY: SANDSTORM

7 RED DEAD REDEMPTION 2

8 TOM CLANCY’S SPLINTER CELL: BLACKLIST

9 TOMB RAIDER: ANNIVERSARY

10 THE SIMS 4

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail