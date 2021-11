Supremacy Games rivela Race Team Rivals, nuovo gioco di racing NFT

Supremacy Games ha annunciato il primo gioco mobile sviluppato in Finlandia che ha integrato la funzionalità NFT, Race Team Rivals NFT Garage. Race Team Rivals è un gioco mobile gratuito ora disponibile a livello globale, esclusa la Cina. Il gioco può essere scaricato da App Store, e una versione per Android sarà presto disponibile.

Race Team Rivals rilascerà una collezione unica di auto NFT che possono essere utilizzate per gareggiare all’interno del gioco mobile Race Team Rivals. Il gioco può essere giocato anche senza le auto NFT, ma il possesso di NFT fornirà ulteriori benefici, come una speciale modalità di gara VIP. Le auto NFT saranno disponibili il 9 dicembre 2021, e la funzionalità NFT sarà disponibile nel gioco Q1/2022.

Race Team Rivals NFT Garage SERIE 1 è una serie esclusiva limitata, solo 2500 auto della Serie 1 saranno disponibili. Le auto sono collezionabili in quattro diverse rarità e 25 diversi livelli di potenza. Le auto non sono generate casualmente ma sono meticolosamente realizzate e mostrano l’esperienza e l’entusiasmo per le automobili della scuderia.

Le auto di Race Team Rivals NFT Garage saranno disponibili per la vendita il 9 dicembre 2021. Le auto saranno disponibili nel mercato OpenSea e la vendita richiede il portafoglio Ethereum.

Il CEO di Supremacy Games, Jari Pauna, ha dichiarato:

La Finlandia è un polo leader nello sviluppo di giochi mobile, e siamo felici di combinare questa competenza con la nostra esperienza di blockchain per creare giochi NFT che sono divertenti e gratificanti da giocare. Il team ha lavorato su molti giochi di alto profilo basati su IP, come Top Gear, e questo entusiasmo per le auto e i giochi di guida può essere visto in Race Team Rivals NFT Garage. Lavorare con grandi marchi globali è emozionante e non vediamo l’ora di annunciare tutti i titoli che abbiamo in cantiere. Puntiamo a creare giochi in cui la funzionalità NFT dia un vero valore ai giocatori e si adatti perfettamente ai marchi.