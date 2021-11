Il nuovo BioShock potrebbe chiamarsi BioShock Isolation, secondo i rumor

2K Games ha confermato un paio di anni fa che un nuovo gioco di BioShock era in sviluppo presso Cloud Chamber, mentre i rapporti hanno ripetutamente suggerito che il gioco è stato effettivamente in lavorazione più a lungo di quanto si possa pensare, ma i dettagli concreti sul gioco sono rimasti comunque limitati. Però, secondo i recenti rumor, tuttavia potrebbero aver svelato alcune informazioni che potrebbero corrispondere al vero.

Come condiviso su Twitter dall’utente oopsleaks, il nuovo gioco BioShock si chiamerà presumibilmente BioShock Isolation, per il quale è stato condiviso anche un logo – anche se il leaker dice che il titolo del gioco potrebbe cambiare in futuro. BioShock Isolation sarà sviluppato su Unreal Engine 5, secondo la fuga di notizie, che è qualcosa che gli annunci di lavoro hanno precedentemente suggerito. Nel frattempo, il team di sviluppo del gioco è apparentemente composto da diversi veterani di Irrational Games, lo studio che ha sviluppato l’originale BioShock e BioShock Infinite, oltre a sviluppatori che hanno lavorato su giochi AAA come Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided, Mafia 3, Watch Dogs: Legion, e altri.

È interessante notare che tali rumor hanno fornito anche una diapositiva dalla presentazione che è stata presumibilmente utilizzata per lanciare questo nuovo gioco BioShock che, se accurata, rivela che l’impostazione distopica del gioco e la storia ruoteranno intorno a due nuove città, una sopra l’altra.

La città in cima è descritta come una “società libera e ricca guidata da un imprenditore di successo”, mentre la città sotterranea si dice sia “isolata” e “separata dal mondo superiore”, ed è presumibilmente “guidata da un dittatore che conduce una guerra verticale”. Un confine noto come “zona di ribaltamento” separa le due città ed è descritto come “il punto più caldo” nel conflitto in corso tra le due città.

Mentre Cloud Chamber e la stessa 2K Games non hanno detto quasi nulla sul prossimo gioco BioShock in veste ufficiale, precedenti annunci di lavoro hanno accennato ad alcuni dettagli, come il fatto che il gioco avrà un’ambientazione open world, si svolgerà in un mondo nuovo e fantastico, e sarà caratterizzato da un sistema di dialogo e non solo.

I rumor affermano che un annuncio per BioShock Isolation arriverà entro i primi tre mesi del 2022. Però, data la natura della notizia, vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso.