Classifica UK: Mario Kart 8 Deluxe nuovamente in testa

Con le offerte e i saldi del Black Friday che sono stati trovati in abbondanza, la scorsa settimana è stata interessante per la Classifica UK. Secondo i dati forniti da Gfk, anche se le vendite complessive del Black Friday sono diminuite del 10% rispetto allo scorso anno, un certo numero di giochi ha avuto un incremento significativo. Uno tra questi è Mario Kart 8 Deluxe, che faceva anche parte di un bundle per Nintendo Switch Black Friday, che ha visto un enorme salto del 567% nelle vendite settimana dopo settimana, passando dal n. 7 direttamente al primo posto.

FIFA 22 al secondo posto e la versione Nintendo Switch di Minecraft hanno anche beneficiato di impressionanti incrementi settimanali del 145% e 258% rispettivamente. Pokémon Diamante Lucente, che ha debuttato in cima alle classifiche del Regno Unito la scorsa settimana, è sceso al n. 6, mentre Pokémon Perla Splendente è sceso all’11. Combinati, tuttavia, i due sarebbero ancora al n. 3 della classifica. Nel frattempo, Battlefield 2042, che ha debuttato al terzo posto la scorsa settimana, è sceso al n. 12.

Alcuni altri giochi che hanno goduto di incrementi di vendite del Black Friday sono stati Marvel’s Guardians of the Galaxy al n. 5 (su 419%), Just Dance 2022 al n. 7 (su 133%), Animal Crossing: New Horizons al n. 8 (+ 94%), Far Cry 6 al n. 9 (+ 49%), e Mario Party Superstars al n. 10 (+ 105%). Ecco la lista completa della Classifica UK: